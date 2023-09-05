Єдине "досягнення" Росії у війні – знищення Бахмута, - екс-директор ЦРУ

Девід Петреус, член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму, командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, директор ЦРУ у 2011-12 роках, розповів, що український народ продемонстрував неймовірну здатність мобілізуватися і протистояти ворогу, і це викликає захоплення в усього світу.

"Увесь світ слідкує за вашою країною і захоплюється вами. Те, як українці мобілізувалися як народ, – це неперевершено. Я захоплююсь патріотизмом і витримкою українського народу", - підкреслив генерал. Він наголосив, що українські Збройні Сили вразили увесь світ, коли виграли битву за Київ, Суми, Чернігів, Харків, відвоювали Херсон.

"Єдине досягнення російських військ за зимовий наступ, який вони здійснили, – це знищення міста Бахмут ціною життів 25 тисяч солдат", - сказав Девід Петреус.

Екс-директор ЦРУ також наголосив, що пишається бути членом Ради безпеки Київського Безпекового Форуму: "Ми багато говоримо про винахідливість України, здатність до адаптації. І місце, де ми сьогодні проводимо цей захід, ще раз доводить це. Яка ще країна може перелаштувати паркінг під місце проведення заходу такого рівня? Це ще одне підтвердження того, що українці дуже винахідливі", - сказав він.

Київський Безпековий Форум (КБФ) заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" як платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Еспресо - інформаційний спонсор спеціальної події КБФ "Про головне: фронт і відновлення", яка відбувається 5 вересня.