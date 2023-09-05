Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Єдине "досягнення" Росії у війні – знищення Бахмута, - екс-директор ЦРУ

Єдине "досягнення" Росії у війні – знищення Бахмута, - екс-директор ЦРУ

5 вересня, 2023 вiвторок
16:58
Війна з Росією Екс-очільник ЦРУ генерал Девід Петреус

Генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму "Про головне: фронт і відновлення", яка відбувається в ці години, дав оцінку "досягнненням" російської армії та висловив захоплення стійкістю українського народу

Девід Петреус, член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму, командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, директор ЦРУ у 2011-12 роках, розповів, що український народ продемонстрував неймовірну здатність мобілізуватися і протистояти ворогу, і це викликає захоплення в усього світу.

"Увесь світ слідкує за вашою країною і захоплюється вами. Те, як українці мобілізувалися як народ, – це неперевершено. Я захоплююсь патріотизмом і витримкою українського народу", - підкреслив генерал. Він наголосив, що українські Збройні Сили вразили увесь світ, коли виграли битву за Київ, Суми, Чернігів, Харків, відвоювали Херсон.

"Єдине досягнення російських військ за зимовий наступ, який вони здійснили, – це знищення міста Бахмут ціною життів 25 тисяч солдат", - сказав Девід Петреус.

Екс-директор ЦРУ також наголосив, що пишається бути членом Ради безпеки Київського Безпекового Форуму: "Ми багато говоримо про винахідливість України, здатність до адаптації. І місце, де ми сьогодні проводимо цей захід, ще раз доводить це. Яка ще країна може перелаштувати паркінг під місце проведення заходу такого рівня? Це ще одне підтвердження того, що українці дуже винахідливі", - сказав він.

Київський Безпековий Форум (КБФ) заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" як платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Еспресо - інформаційний спонсор спеціальної події КБФ "Про головне: фронт і відновлення", яка відбувається 5 вересня.

Новини
Росія
політика
США
Читайте також:
4 вересня, 2023 понедiлок
Україна заявила про падіння російських дронів у Румунії. Бухарест вважає, що прямої загрози не було
4 вересня, 2023 понедiлок
Ердоган розповів про результати обговорення з Путіним "зернової угоди"
4 вересня, 2023 понедiлок
Росіяни припинили штурми на одній із ділянок Лимано-Куп'янського напрямку
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.22
    Купівля 37.22
    Продаж 37.91
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
5 вересня
17:02
на фото: галерея
Після підриву в Новій Каховці ворог закрив "передвиборчий штаб"
17:01
Рустем Умєров
Зеленський вніс до Ради проєкт постанови щодо призначення Умєрова міністром оборони
16:41
військовий шпиталь
Уряд підтримав дозвіл бойовим медикам переливати кров, МОЗ розширює навчальну програму
16:39
світ, Росія, Санкт-Петербург, вибух ,військкомат, бомбосховище
У Санкт-Петербурзі стався вибух у бомбосховищі біля військкомату
16:24
Зелена комета Нішимура наближається до Сонця: як побачити її з Землі
16:18
Ердоган, Путін, Туреччина, Росія, РФ, світ, зерно
Ердоган після розмови з Путіном: Немає жодної обнадійливої перспективи миру в Україні
16:16
Оновлено
На фото: Юрій Афанасьєвський
На окупованій Луганщині підірвали очільника "митниці ЛНР": РФ заявила про затримання підозрюваної
16:11
Apple може випустити у 2024 році дешевшу серію MacBook
16:01
санкції проти Росії
Німецька компанія SAP відключить РЖД від свого програмного забезпечення
15:51
На фото: російський катер "Тунець" у Чорному морі
"Фінал один": Гуменюк прокоментувала знищення російського катера "Тунець" у Чорному морі
15:43
ЗСУ наступ
ЗСУ готуються відбивати наступ РФ на лінії Куп'янськ- Лиман, - Маляр
15:40
Мінекономіки
Бізнес відновлюється: кількість ФОПів в Україні перевищила довоєнні показники
15:32
Церемонія нагородження 25 кращих роботодавців для ветеранів
Найкращі роботодавці для ветеранів: опубліковано рейтинг
15:08
Оновлено
Зникнення Каховського водосховища: у Міноборони заявили про негативний вплив на екосистему Херсонщини
15:05
Ексклюзив
У ЗСУ розповіли, що на Бахмутському напрямку ворог щодня втрачає позиції
15:04
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
"Крематоріїв не вистачає, спалюють солдатів просто у свинарнику": Федоров про російську армію на ТОТ Запорізької області
15:03
Бен Воллес
Бен Воллес висміяв Путіна за те, що він випрошував у КНДР застарілу зброю
15:02
Оновлено
АМКУ
ВРУ підтримала звільнення голови АМКУ Піщанської
15:00
Протиповітряний комплекс "IRIS-T"
Через війну в Україні в Німеччині вирішили наростити виробництво систем ППО IRIS-T
14:50
обстрілял Херсонщини
Росіяни вдарили по Іванівці на Херсонщині: поранено двох жінок
14:40
Зеленський відвідав бригади на Бахмутському напрямку
Зеленський і Сирський відвідали бригади, які воюють на Бахмутському напрямку
14:40
Анонс
Київський Безпековий Форум
Київський Безпековий Форум проведе подію за участю екс-очільника ЦРУ: о 15.00 розпочнеться пряма трансляція
14:39
Tesla
Tesla подала до суду на китайську фірму через порушення технологічної таємниці
14:38
OPINION
Сергій Марченко
Чому Резніков був поганим міністром
14:37
Рустем Умєров
Парламент звільнив голову Фонду держмайна Рустема Умєрова
14:34
СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману
14:29
мародер
У Токмаку окупанти пограбували ковальсько-штампувальний завод
14:14
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Оцінка придатності до війська: в Медсилах ЗСУ пояснили, кого стосуються зміни в переліку хвороб
14:12
Сергій Суровікін
Суровікіна звільнили з-під варти, проте він більше не має військових перспектив, — NYT
14:00
Верховна Рада
Українським нардепам, за деякими винятками, заборонили їздити до Польщі, – Onet
13:58
Оновлено
Олексій Резніков
Рада звільнила міністра оборони Резнікова
13:47
Всеволод Князєв
Ексголові Верховного Суду Князєву зменшили розмір застави
13:43
Польща кордон
Намагався розпиляти паркан: білоруський військовий перетнув кордон Польщі
13:26
потяг_Укрзалізниця
Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Харкова
13:20
Вадим Рабінович
Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича оголосили в розшук
13:20
Німеччина Україна
В Україну з Німеччини прибула партія боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard
13:10
Каховська ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: у Міноборони заявили, що кількість загиблих може бути значно більшою
13:00
ЗСУ війна фронт
Знищили 13 ворогів і двох узяли в полон: в "Азові" поділилися деталями штурму на одному з напрямків фронту
12:57
Коригувальниця російських обстрілів Харкова сяде у в'язницю на 11 років
12:57
Перевезення квадроциклами, втеча лісом, фейкові студентські квитки: СБУ викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV