Єдине рішення ескалації - це дипломатія, - прем’єр Нідерландів пообіцяв Україні підтримку на тлі агресії РФ

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським після їхньої зустрічі 2 лютого.



Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підкреслив, що основною темою переговорів із президентом Володимиром Зеленським було накопичення російських військ на кордоні України.



"Я вважаю, що єдине рішення ескалації - це дипломатія. Це діалог Росії з США і НАТО, і звичайно ж, з країнами Нормандського формату - Україною, Німеччиною і Францією", - наголосив Рютте.



Прем'єр висловив сподівання, що діалог у рамках Нормандського формату дасть рішення.



"Якщо ні - то тоді Нідерланди, абсолютно чітко говорять, що подальша агресія Росії стосовно України матиме серйозні наслідки. В Європі ми працюємо в партнерстві зі США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій", - заявив Марк Рютте.



Міністр запевнив, що Нідерланди будуть підтримувати Україну як зможуть. За його словами, Амстердам пропонує Києву допомогу, щоб відбивати кібернапади.



Рютте зазначив, що економічні відносини між країнами процвітають, як ніколи: за останні п'ять років вдвічі збільшився обіг двостороннього характеру. Він закликав до подальшого розвитку стосунків між Україною та Нідерландами.



Нагадаємо, президент України провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів, який прибув з робочим візитом вперше за 17 років.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, Україна очікує збільшення інвестицій з Нідерландів, які є одними з лідерів за обсягом капіталовкладень в українську економіку.