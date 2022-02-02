Україна й Нідерланди домовилися організувати бізнес-місії для інвесторів

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте у Києві, повідомляє Урядовий портал.



Він зауважив, що обсяг нідерландських інвестицій в Україну за 10 місяців 2021 року склав понад 11 млрд доларів.



"Нідерланди є важливим торговельно-економічним партнером України та одним із найбільших інвесторів в українську економіку. Впевнений, що завдяки спільній роботі обсяг цих інвестицій може значно зрости. Це стосується не лише традиційних сфер співробітництва, але й новітніх галузей співпраці, таких як меліорація, видобуток та машинобудування", - уточнив Шмигаль.



Зі свого боку Марк Рютте запропонував організувати бізнес-місії з двосторонніх питань для вже наявних і потенційних інвесторів. Денис Шмигаль підтримав ініціативу, відзначивши, що до таких зустрічей можуть бути залучені представники профільних міністерств.



"Бізнес-місії можна було б організувати на базі посольств за участі урядовців. Зі свого боку ми організуємо таку ж бізнес-місію в Королівство Нідерланди, щоб знайти точки дотику в цікавих для обох сторін напрямах", - додав прем’єр-міністр України.



Марк Рютте зазначив, що Королівство Нідерланди як одна з найбільших країн-інвесторів готова надалі співпрацювати та підтримувати Україну.



Крім того, очільники урядів обговорили розслідування справи MH17.



Денис Шмигаль наголосив, що Україна підтверджує вжиття усіх необхідних заходів для належного розгляду позовів проти Росії у ЄСПЛ. Україна також повністю підтримує позицію Нідерландів щодо необхідності вшанування і увічнення пам’яті жертв катастрофи.

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