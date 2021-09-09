Єдині ринки та інтеграція валют: Путін заявив, що вони з Лукашенком погодили всі дорожні карти щодо Союзної держави
Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодили 28 дорожніх карт щодо Союзної держави
Про це повідомляє РІА Новини.
"Погоджені всі 28 програм", - заявив Путін.
До 1 грудня 2023 року має бути підписаний договір про єдиний ринок газу, готуватимуть спільні ринки щодо нафтопродуктів та електроенергії.
Також у документах йдеться про інтеграцію валютних систем, боротьби з тероризмом.
Лукашенко та Путін обговорили також єдиний оборонний простір.
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