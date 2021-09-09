Єдині ринки та інтеграція валют: Путін заявив, що вони з Лукашенком погодили всі дорожні карти щодо Союзної держави

Про це повідомляє РІА Новини.



"Погоджені всі 28 програм", - заявив Путін.



До 1 грудня 2023 року має бути підписаний договір про єдиний ринок газу, готуватимуть спільні ринки щодо нафтопродуктів та електроенергії.



Також у документах йдеться про інтеграцію валютних систем, боротьби з тероризмом.



Лукашенко та Путін обговорили також єдиний оборонний простір.



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