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Головна війна з Росією Єдині ринки та інтеграція валют: Путін заявив, що вони з Лукашенком погодили всі дорожні карти щодо Союзної держави

Єдині ринки та інтеграція валют: Путін заявив, що вони з Лукашенком погодили всі дорожні карти щодо Союзної держави

9 вересня, 2021 четвер
21:51
війна з Росією Лукашенко Путін

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодили 28 дорожніх карт щодо Союзної держави

Про це повідомляє РІА Новини.

"Погоджені всі 28 програм", - заявив Путін.

До 1 грудня 2023 року має бути підписаний договір про єдиний ринок газу, готуватимуть спільні ринки щодо нафтопродуктів та електроенергії.

Також у документах йдеться про інтеграцію валютних систем, боротьби з тероризмом.

Лукашенко та Путін обговорили також єдиний оборонний простір.
 

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Білорусь
Олександр Лукашенко
Союзна держава Росії і Білорусі
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