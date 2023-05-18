Про це він сказав під час лекції, яку транслював телеканал "Еспресо".

"Що робити з Росією? Це складне питання, бо я усвідомлюю, що з української точки зору зараз важко думати про Росію. Важко уявляти, якою може бути російська перспектива. Насправді не існує розбіжностей між тим, чого хочуть українці та тим, що потрібно росіянам, а саме, щоб Росія програла війну. Єдиний виграшний для Росії варіант - це програти. Саме зараз відбувається єдиний історичний шанс для Росії - програти свою імперську війну", - підкреслив Снайдер.

За словами історика, Заходу потрібно розпочати процес переосмислення того, чим є Росія.

"Що робити з Росією після завершення війни? Це непередбачувано для всіх нас. Але найкраще, що може статися для Росії - це її програш у війні. Не варто робити безліч прогнозів. Чи повинна Росія розпастися, залежить від росіян. Найкраще, що Захід може зробити - розпочати процес переосмислення того, чим є Росія. Цей процес може здатися доволі повільним та затяжним, але його вже запущено. Росію потрібно перемагати - це єдине, що дасть шанс росіянам", - наголосив Снайдер.