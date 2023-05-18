Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Звичайно інформація про всю бункерну мережу присутня, нічого тут таємного немає. Якщо хтось думає, що можна на якихось пару поверхів нижче спуститися і заховатись - ні, не можна, реальність дожене і там", - каже Юсов.

За словами Юсова, мова не обов'язково іде про загрозу ракет чи боєголовок.

"Ні. Мова йде про значно стрімкіші і більш масштабні процеси на території вже самої РФ. Бункери не допоможуть", - сказав він.

На питання, як часто Путін покидає бункер, він відповів, що це відбувається регулярно.

"Питання, який Путін і кого ми маємо на увазі під цим словом. Бо чи впевнені ви, що справжній Путін живий? Тут тривають ще дискусії", - зауважив Юсов.

Представник ГУР загадав приклад диктатора Олександра Лукашенка, який, за словами Юсова, не має двійників.

"Тому він іноді хворіє. Що стосується Путіна - ми розуміємо про використання технології двійників. Знаємо приблизно чим один від одного відрізняється. А далі, чи справжній, тут уже експертиза покаже, яка обов'язково буде на міжнародному трибуналі", - підсумував представник ГУР.