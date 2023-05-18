ГУР про ймовірність масштабних процесів на території РФ: бункери не допоможуть
Президента РФ не врятує його система підземних укриттів, коли на території самої РФ розпочнуться масштабні процеси
Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Звичайно інформація про всю бункерну мережу присутня, нічого тут таємного немає. Якщо хтось думає, що можна на якихось пару поверхів нижче спуститися і заховатись - ні, не можна, реальність дожене і там", - каже Юсов.
За словами Юсова, мова не обов'язково іде про загрозу ракет чи боєголовок.
"Ні. Мова йде про значно стрімкіші і більш масштабні процеси на території вже самої РФ. Бункери не допоможуть", - сказав він.
На питання, як часто Путін покидає бункер, він відповів, що це відбувається регулярно.
"Питання, який Путін і кого ми маємо на увазі під цим словом. Бо чи впевнені ви, що справжній Путін живий? Тут тривають ще дискусії", - зауважив Юсов.
Представник ГУР загадав приклад диктатора Олександра Лукашенка, який, за словами Юсова, не має двійників.
"Тому він іноді хворіє. Що стосується Путіна - ми розуміємо про використання технології двійників. Знаємо приблизно чим один від одного відрізняється. А далі, чи справжній, тут уже експертиза покаже, яка обов'язково буде на міжнародному трибуналі", - підсумував представник ГУР.
- У розвідці озвучили кількість окупантів у Запорізькій і Херсонській областях - на тимчасово окупованих територіях перебувають приблизно 152 тисячі російських військових, вони готуються до оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.07
- Актуальне
- Важливе