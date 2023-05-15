Про це РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

"Ми не фіксуємо зараз жодного відводу військ ані в Запорізькій, ані в Херсонській областях. Так, є певний рух - щось вони вивозять, когось евакуюють, щось намагаються вкрасти, але реального відводу бойових підрозділів ми не бачимо", - сказав він.

За його словами, з Енергодара, який є містом-супутником Запорізької АЕС, окупанти вивозять обладнання, медтехніку, очікуючи там активних бойових дій, але самі не тікають. Навпаки – росіяни в окупованій частині Запорізької області готуються до оборони, посилюють свої укріплення та будують нові.

"Противник розуміє, що сил для якихось активних наступальних дій у них уже зовсім не залишилося. Єдине завдання, яке перед ними стоїть, – це утримання тих позицій, які в них зараз є. Про якийсь подальший наступ уже не йдеться", - зазначив Черняк.

Він наголосив, що та сама ситуація – в Херсонській області.

"На окупованій частині Херсонщини ми спостерігаємо такі ж процеси. Особовий склад там залишається. Вони будуть оборонятися, вони будують там оборонні споруди", - сказав представник ГУР.

Раніше повідомлялося, що окупанти організували автобуси для перевезення мешканців Запорізької області до Криму та Росії.

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