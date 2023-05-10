Росіяни вивозять техніку з медзакладів і держустанов з тимчасово окупованих територій на півдні України
Ворог вивозить до РФ майно з медичних закладів та державних установ тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запорізької області
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Російські окупанти вивозять майно з медичних закладів та державних установ ТОТ Запорізької та Херсонської областей", - пише відомство.
Адміністрації рашистів масово припиняють діяльність. До Росії вивозять документацію, офісну техніку та інше майно українських державних установ, в яких працювали окупанти.
Крім того, росіяни вивозять медичну техніку з лікарень на тимчасово окупованій території.
Деякі колаборанти з родинами також вже від’їхали на територію РФ.
"Все це відбувається під виглядом так званої евакуації від контрнаступу Сил оборони України", - пояснюють в ЦНС.
- Раніше повідомлялося, що окупанти організували автобуси для перевезення мешканців Запорізької області до Криму та Росії.
- Загарбники залучають колаборантів до вивезення з тимчасово окупованої території Запорізької області у Крим награбованого майна українців, підприємств та держустанов.
- Російські окупанти третій день вивозять із Енергодара Запорізької області документи й обладнання. У місті не працюють Інтернет і аптеки, а на АЗС немає палива.
- Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що загарбники тиснуть на мешканців окупованої території Запоріжжя щодо так званої евакуації, щоб тримати людей як живий щит по всіх логістичних маршрутах.
- 8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери. Водночас усіх медичних працівників місцевої лікарні викликали на роботу.
- Теж ми писали, що нині триває нова хвиля депортації з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, рашисти підготували автобуси та колаборантів.
- Генштаб ЗСУ звітує, окупанти "евакуюють" сім'ї працівників ЗАЕС до Ростовської області РФ.
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