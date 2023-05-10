Про це інформує Центр нацспротиву.

"Російські окупанти вивозять майно з медичних закладів та державних установ ТОТ Запорізької та Херсонської областей", - пише відомство.

Адміністрації рашистів масово припиняють діяльність. До Росії вивозять документацію, офісну техніку та інше майно українських державних установ, в яких працювали окупанти.

Крім того, росіяни вивозять медичну техніку з лікарень на тимчасово окупованій території.

Деякі колаборанти з родинами також вже від’їхали на територію РФ.

"Все це відбувається під виглядом так званої евакуації від контрнаступу Сил оборони України", - пояснюють в ЦНС.