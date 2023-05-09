Про це інформує Центр нацспротиву.

"Органи окупаційної адміністрації на ТОТ Запоріжжя готують нову хвилю депортації з регіону під прикриттям "евакуації", - пише відомство.

Російські загарбники вже приготували автобуси для евакуації, обрали групи колаборантів, які будуть наглядати за процесом. Також вирішено зупинити роботу так званих закладів освіти, які контролюються окупантами.

Повідомляється, що рашисти вже розпочали підготовку до депортації. У деяких містах тимчасово окупованої Запорізької області підготували транспорт для перевезення дітей та працівників банківських установ.