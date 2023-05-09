Окупаційна адміністрація на Запоріжжі готує чергову хвилю депортації під прикриттям "евакуації"
Триває нова хвиля депортації з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, рашисти підготували автобуси та колаборантів
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Органи окупаційної адміністрації на ТОТ Запоріжжя готують нову хвилю депортації з регіону під прикриттям "евакуації", - пише відомство.
Російські загарбники вже приготували автобуси для евакуації, обрали групи колаборантів, які будуть наглядати за процесом. Також вирішено зупинити роботу так званих закладів освіти, які контролюються окупантами.
Повідомляється, що рашисти вже розпочали підготовку до депортації. У деяких містах тимчасово окупованої Запорізької області підготували транспорт для перевезення дітей та працівників банківських установ.
- Раніше повідомлялося, що окупанти організували автобуси для перевезення мешканців Запорізької області до Криму та Росії.
- Загарбники залучають колаборантів до вивезення з тимчасово окупованої території Запорізької області у Крим награбованого майна українців, підприємств та держустанов.
- Російські окупанти третій день вивозять із Енергодара Запорізької області документи й обладнання. У місті не працюють Інтернет і аптеки, а на АЗС немає палива.
- Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зазначив, що загарбники тиснуть на мешканців окупованої території Запоріжжя щодо так званої евакуації, щоб тримати людей як живий щит по всіх логістичних маршрутах.
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