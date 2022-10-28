Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні.

28 жовтня українці відзначають день звільнення країни від нацистських окупантів і віддають шану українцям, які боролись і перемогли нацизм у роки Другої світової війни.

"Сьогодні ми робимо це, тримаючи в руках не квіти, а зброю. Сьогодні зберегти пам'ять про подвиги наших предків означає захистити їхні здобутки. Ми згадуємо вигнання нацистів, наближаючи вигнання рашистів", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що зло, яке, здавалося, 1945-го було остаточно переможене, відродилося через 80 років і стало можливим насамперед через байдужість. Адже коли хтось думає, що його не торкнеться війна, яка відбувається десь далеко, зрештою, це стає клопотом усіх. І додав, що зло завжди починає однаково, діє однаково, але й закінчує однаково.

"Зло завжди починає однаково. Загарбники називають себе визволителями. Вторгнення своєї армії – самозахистом. Як і 80 років тому, український народ стає на оборону рідної землі. І ворожий план бліцкригу стає провалом.

Зло завжди діє однаково. Вбиває цивільне населення, запевняючи, що б’є лише по військових об’єктах. Влаштовує блокади й фільтраційні табори. І Сирець стає Оленівкою. Знищує міста й села. І Корюківка стає Бучею. Але рано чи пізно про воєнні злочини стає відомо. Реакція світу стає болючою. Політика умиротворення стає жорсткою протидією. Становище зла стає цугцвангом.

Тож зло завжди закінчує однаково. Окупант стає капітулянтом. Загарбник – утікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія – вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами. Подвиги дідусів стають перемогами онуків", – сказав він, додавши, що результатом нашої боротьби неодмінно стане визволення України. Адже "захоплена територія стає вільною – так завжди було в минулому й точно буде в майбутньому".

"Сьогодні єдиною тактикою Росії став терор. Єдиним можливим фіналом такої тактики стане поразка. Терор став доказом їхньої слабкості й тестом для нашої стійкості, – додав Зеленський. – Друга армія світу буде дедалі меншою. Втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює, провокації не діють, погрози не лякають. Не злякає нас і будь-яка важка зима. Ми знаємо, що найтемніша ніч стає світанком".

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