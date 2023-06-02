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"Єднання заради майбутнього": виставка про евакуацію українців переїхала до Дніпра

2 червня, 2023 п'ятниця
12:17
Культура Виставка

Виставка "Єднання заради майбутнього", яка розповідає про евакуацію українців залізницею на початку повномасштабного вторгнення, переїхала з Одеси до Дніпра

Про це інформує Укрзалізниця.

Колекція фотографій про евакуаційні, медичні, дипломатичні та поштові вагони, які об’єднують країну щодня з моменту початку повномасштабного вторгнення, була вперше показана в Ужгороді у день запуску "Поїзда єднання".

У 2022 році цей потяг ще рухався від Рахова до Маріуполя, найдовшим маршрутом.

Виставка "Єднання заради майбутнього"  мандрувала вокзалами Чернівців, Івано-Франківська, Вінниці та Одеси. Тепер вона доступна для українців і гостей міста на вокзалі Дніпра.

Виставка

Виставка відбуватиметься у центральному залі дніпровського вокзалу з 2 червня 14:00 і триватиме щодня протягом трьох тижнів.

Виставка

Фото: Укрзалізниця

Що відомо про Поїзда єднання

Перший "Поїзд єднання" 16 лютого минулого року провіз прапор України через 12 областей нашої держави від Рахова (Закарпатська область) до Маріуполя (Донецька область). Прапор було передано українським морякам, втім місце його перебування після початку повномасштабного вторгнення наразі невідомо.

16 лютого 2023 року з Ужгорода до Краматорська вирушив "Поїзд єднання", маршрут якого пролягає із заходу на схід України.

Також після успішного досвіду "Поїзда єднання" Укрзалізниця призначила новий потяг сполученнням Львів – Краматорськ. 

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