Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Реакція МЗС Ірану свідчить про те, що вони вже не можуть не визнавати очевидних фактів. Поява іранських дронів є доведеним фактом", - підкреслив Згурець.

За словами експерта, ефективність роботи української ППО мінімізує наслідки використання цих ударних комплексів.

"Вже збито понад 222 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. І це свідчить про те, що ефективні методи знищення Shahed-136 позбавляють росіян ще одного засобу впливу на Україну з використанням цих баражуючих боєприпасів", - додав Згурець.

Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправлення обладнання протиповітряної оборони HAWK зі складу в Україну

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Україна невдовзі отримає ще три комплекси ППО IRIS-T.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb