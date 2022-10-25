Ефективні методи знищення Shahed-136 позбавляють росіян ще одного засобу впливу на Україну, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що значна кількість БПЛА Shahed-136 були збиті Повітряними силами України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Реакція МЗС Ірану свідчить про те, що вони вже не можуть не визнавати очевидних фактів. Поява іранських дронів є доведеним фактом", - підкреслив Згурець.
За словами експерта, ефективність роботи української ППО мінімізує наслідки використання цих ударних комплексів.
"Вже збито понад 222 дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. І це свідчить про те, що ефективні методи знищення Shahed-136 позбавляють росіян ще одного засобу впливу на Україну з використанням цих баражуючих боєприпасів", - додав Згурець.
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