Єгипет веде переговори про купівлю мільйона тон пшениці у РФ, - Bloomberg
За словами обізнаних осіб, Єгипет обговорює умови придбання одного мільйона тон російської пшениці за міжурядовою угодою
Про це інформує Bloomberg із посиланням на джерела, які не хотіли називати своїх імен.
Повідомляється, що в цьому сезоні відбулися розмови про постачання пшениці з Росії в Єгипет. Невідомо, чи досягнуто згоди між двома країнами.
Єгипет є одним із головних світових споживачів пшениці, і його попит на зерно є важливим показником для глобального ринку. Його державний імпортер змінив свою політику закупівлі зерна торік і став укладати окремі угоди з приватними продавцями, не користуючись тендерами. З початку 2023 року він також має право на імпорт зерна та олійних культур за державними контрактами.
Росія має два рекордні врожаї пшениці поспіль, що робить її найбільшим експортером зерна. Однак, деякі останні продажі російської пшениці в Єгипет поставали перед труднощами через спроби встановити неофіційний ціновий ліміт для постачання в країну.
- 4 вересня стало відомо, що Єгипет, один із найбільших у світі імпортерів пшениці, придбав близько пів мільйона тонн російської пшениці в рамках приватної угоди, укладеної державним покупцем.
- Крім того, Єгипет веде переговори з комерційним банком Абу-Дабі про надання кредиту для фінансування закупівлі пшениці в Казахстані. Таким чином влада країни шукає дешеву альтернативу зерну з Росії.
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