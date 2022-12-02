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Єкатєріна ІІ, геть з України! Чому декомунізація в часи війни важлива

Марина Данилюк-Ярмолаєва
2 грудня, 2022 п'ятниця
14:55
війна з Росією пам'ятник Катерині ІІ в Одесі

Україна чітко виконує заповіт Тараса Шевченка: рве кайдани, злою кров’ю ворожою волю кропить. І прибирає пам’ятник Єкатєріні ІІ — деспотці, яка нищила українську незалежність

Британський Королівський об'єднаний інститут збройних сил (Royal United Services Institute) видав разючу доповідь-дослідження, де чітко фіксується, що Росія готувала нам новий 1937-ий. Всіх активних, розумних, талановитих чекала б участь закатованого дитячого письменника Володимира Вакуленка.

Кремль вважав, що всі українські урядовці за успіху бліцкригу або втечуть, або будуть захоплені, а суспільство не встигне мобілізуватися для спротиву вторгненню. І тут же головною ціллю ставилось завдання захопити або страчувати людей, причетних до Революції Гідності 2014 року. Це мільйон людей щонайменше.

“24.02 на мій інстаграм намагалися підписатися російські десантники, які атакували Харків. Думаю, що зрозуміло навіщо. Таку долю готували нам усім”, — підтверджує криваві наміри учасник Євромайдану в Харкові й співзасновник проєкту “Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков.

Вадим втратив квартиру на Салтівці, але нині з потрійним запалом бореться з Пушкіним, Суворовим і Островським — мітками “руского міра” на тілі України. Декомунізацію треба робити тут і зараз аби потім якийсь політик не виліз і не розповідав, що пам’ятники невинуваті і історію не переписати.

Власне, коли ми говоримо про Катерину ІІ — так тривалий час і було. Мер Одеси Геннадій Труханов навіть примудрився дати пару місяців тому інтерв’ю італійській пресі, де сказав, що треба лишати криваву убивцю і шукати компромісу із Росією. Це було якраз в той час, коли Генштаб запустив операцію зі звільнення Харківщини.

Але Харківщина і Херсон стали вільними і мер Одеси, як флюгер уже змінив позицію. 24 листопада міська рада проголосувала за знесення Єкатєріни ІІ. То ж нині треба просто не забалакати сам факт прибирання цього ідола із міста, яке Путін недавно назвав “самым красивым городом на свете”. І ще й додав, що “Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города”. Вибачте, але після такого самодержавицю треба зносити негайно.

Цей символ руйнування української державності й закріпачення вільнолюбного українського народу поставили в Одесі не просто так у 2007 році. Росія якраз переживала ляпас Помаранчевої революції.   Чи не вперше в політикумі почали вголос говорити про потребу НАТО і ЄС. І тут РФ почала серйозно вкладатися у підкуп і створення паростків “руского міра”. І встановлювати пам’ятники катам за російські гроші — ідеальний план.

Щоби зрозуміти, хто така Єкатєріна ІІ для України — варто просто дуже уважно прочитати поезію Шевченка, де він влучно пише:

“Що тая цариця —

Лютий ворог України,

Голодна вовчиця!”

Єкатєріна ІІ скасувала гетьманство й останній гетьман України Кирило Розумовський в 1764 році позбувся булави за її розпорядженням. У 1765–1770 роках були скасовані Слобідські козацькі полки – серед них Харківський та Ізюмський.

Було ліквідоване українське козацтво – козаки або переведені в регулярне російське військо, або – більшість – стали державними селянами. У 1775 році Єкатєріна Друга ліквідовує Запорізьку Січ, а останній кошовий отаман Петро Калнишевський разом зі старшиною до кінця своїх днів були направлені на Соловки. Чверть століття наш запорожець провів в нелюдських умовах, він був по суті живцем замурований у кам’яному мішку. Лише тричі на рік – на Пасху, Преображення та Різдво – його виводили з келії. Це був прообраз радянського ГУЛАГу і катівень в Оленівці.

А гірше за все — Єкатєріна ІІ увела кріпацтво на підконтрольній частині України. З вільних людей, трендодавців, гурманів і модників нас перетворили у рабів. Коли людину перетворювали в іграшку і могли легко обміняти на собаку чи іншу домашню тварину.

Це саме ця цариця запустила русифікацію України і запустила процес перетворення Києво-Печерської лаври — колишнього інтелектуального і духовного центру української нації — в пристановище “руского міра”, де в розпал кривавої війни з РФ співають пісні про “пробудись, матушка-Россия”.

Королівський об'єднаний інститут збройних сил (Royal United Services Institute) у своїй доповіді пише, що для захоплення Києва росіяни відводили 10 днів. А всю територію України планувалось захопити до серпня.

Нас чекали б Соловки, закріпачення і викорінення в українця почуття, що ти людина, а не річ. Наші люди, які переживають окупацію і фільтраційні табори, полон, катування — точно знають, яка ціна братської любові і уповання на ідолів РФ. Тому всі Катерини і Пушкіни мають піти на смітник, або, якщо там якісна бронза — на виробництво артилерійських снарядів 152 калібру. Для “гіацинтів” непроханим гостям.

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