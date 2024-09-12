Уже декілька днів нема відкритого вогню: ДСНС про ліквідацію пожежі у Чорнобильській зоні
Вікторія Рубан, речниця головного управління ДСНС у Київській області, зазначила, що наразі немає загрози для жителів столиці та Київської області, радіаційний фон не перевищений
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Щодо ліквідації пожежі у Чорнобильській зоні, то на цей момент підрозділи ДСНС ще працюють, але вже декілька днів нема відкритого вогню. Підрозділи поливають пні, сухостій та сухі дерева. Слід зазначити, що вчора, 11 вересня, і сьогодні вранці ще були дощі, зараз задимлення вже немає", - прокоментувала речниця головного управління ДСНС у Київській області.
За її словами, загрози для жителів столиці та Київської області наразі немає. Фахівці проводять заміри радіаційного фону, перевищення радіаційного фону немає ні на місці, ні у населених пунктах, що розташовані поруч.
"Зараз ще працюють підрозділи ДСНС, а коли пожежу буде повністю ліквідовано, потім на місці працюватимуть правоохоронні органи, які вже будуть з'ясовувати причини цих займань. Однак, треба сказати, що за останній тиждень в екосистемах Київської області кількість пожеж значно збільшилася. Пожежі виникають практично у всіх районах. Пожежі трави та сухостою потім переходять у торф'яні пожежі. І тільки завдяки тому, що проводять щоденний моніторинг, підіймають дрони, виявляють місця загорянь, вдається ліквідувати ці пожежі на невеличких площах, відповідно, вони не набувають розповсюдження", - пояснила Вікторія Рубан.
- 3 вересня у Чорнобильській зоні загорілась лісова підстилка на площі орієнтовно 20 га.
- 5 вересня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що через погіршення погодних умов площа загоряння у лісництві у Чорнобильській зоні зросла до 550 гектарів.
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