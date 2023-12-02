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Економічні проблеми на ТОТ заважають окупантам організовувати "вибори" президента РФ

2 грудня, 2023 субота
13:46
Війна з Росією вибори до Держдуми

Росіяни не можуть повноцінно підготуватись до проведення так званих виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях, які мають відбутись у березні 2024 року, через низку економічних проблем та спротив населення

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

За наявною в Центрі інформацією, на ТОТ півдня та сходу України спостерігаються проблеми в соціально-економічній сфері регіонів.

Зокрема відсутність теплопостачання, ряд проблем з перебоями електропостачання, що часто призводить до знеструмлення більшої частини ТОТ. Також є проблемні питання в межах виплат заробітних плат працівникам окупаційних районних та обласних адміністрацій.

У Центрі Нацспротиву зазначають, що на ТОТ постійно зростають ціни на продукти та товари першої необхідності. Крім цього, там діє "призов" місцевого населення в лави російсько-окупаційних військ.

  • Російські загарбники розпочали підготовку щодо формування так званих органів судової гілки влади РФ на тимчасово окупованих територіях України.
Економіка
Україна
Росія
російська армія
вибори в Росії
окуповані території
окупанти
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