Економічні проблеми на ТОТ заважають окупантам організовувати "вибори" президента РФ

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

За наявною в Центрі інформацією, на ТОТ півдня та сходу України спостерігаються проблеми в соціально-економічній сфері регіонів.

Зокрема відсутність теплопостачання, ряд проблем з перебоями електропостачання, що часто призводить до знеструмлення більшої частини ТОТ. Також є проблемні питання в межах виплат заробітних плат працівникам окупаційних районних та обласних адміністрацій.

У Центрі Нацспротиву зазначають, що на ТОТ постійно зростають ціни на продукти та товари першої необхідності. Крім цього, там діє "призов" місцевого населення в лави російсько-окупаційних військ.