Росіяни формують "судову гілку влади" на окупованих територіях сходу та півдня України, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти намагаються призначити близько 20 так званих суддів різної кваліфікації зокрема з території Росії на окуповані території.

У ЦНС наголошують, що таким чином російські окупанти мають на меті налагодити роботи "суддів", що надасть окупаційному режиму черговий інструмент впливу на місцеве населення - щодо позбавлення волі та інших прав громадян України.