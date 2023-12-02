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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни формують "судову гілку влади" на окупованих територіях сходу та півдня України, - ЦНС

2 грудня, 2023 субота
13:23
Війна з Росією Суд

Російські загарбники розпочали підготовку щодо формування так званих органів судової гілки влади РФ на тимчасово окупованих територіях України

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти намагаються призначити близько 20 так званих суддів різної кваліфікації зокрема з території Росії на окуповані території.

У ЦНС наголошують, що таким чином російські окупанти мають на меті налагодити роботи "суддів", що надасть окупаційному режиму черговий інструмент впливу на місцеве населення - щодо позбавлення волі та інших прав громадян України.

  • У квітні повідомлялося, що російські агресори планують депортувати українців за допомогою фейкових судів на тимчасово окупованих територіях.

Україна
Росія
окуповані території
окупанти
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