Економічні проблеми Росії будуть не лінійними
Щоб покрити дефіцит бюджету у жовтні — листопаді в Газпрому забрали 832 млрд рублів
На початку війни я проаналізував стійкість економіки та суспільства Московії до ведення загарбницької війни в Україні.
Вийшло, що вони мають до двох років, щоб перемогти, або будуть вимушені забратися геть.
Десь на кінець цього року я прогнозував перші серйозні економічні проблеми, а на початок наступного перші публічні прояви невдоволення суспільства з подальшим поширенням антивоєнних настроїв та падінням рейтингів Путіна.
Щоб покрити дефіцит бюджету у жовтні — листопаді в Газпрому забрали 832 млрд рублів. Ще 560 млрд рублів забрали з Фонду Національного Благосостоянія (ФНБ). Разом це майже 1,4 трильйона рублів
І ось хороші новини.
Щоб покрити дефіцит бюджету у жовтні — листопаді в Газпрому забрали 832 млрд рублів. Ще 560 млрд рублів забрали з Фонду Національного Благосостоянія (ФНБ). Разом це майже 1,4 трильйона рублів.
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А тепер розберімось, багато це чи мало. За попередні 9 місяців на покриття дефіциту бюджету пішло менше трильйона рублів. Тобто, лише за два останніх місяці бюджетний дефіцит Росії став у ПІВТОРА раза більшим, ніж за 9 місяців з початку року.
Економічні проблеми Росії будуть не лінійними, а експонентними — висхідними лавиноподібно
Це значить, що економічні проблеми Росії будуть не лінійними, а експонентними — висхідними лавиноподібно. Сила Росії — в безмежності, є, одночасно, і її слабкістю. Велетенська Московія — це просто гігантські видатки! Як тільки починаються проблеми з доходами, гігантські видатки просто зжирають Московію зсередини.
І це ж іще не було нафтового ембарго та граничних цін на російську нафту, які запровадять з грудня.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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