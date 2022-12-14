На початку війни я проаналізував стійкість економіки та суспільства Московії до ведення загарбницької війни в Україні.

Вийшло, що вони мають до двох років, щоб перемогти, або будуть вимушені забратися геть.

Десь на кінець цього року я прогнозував перші серйозні економічні проблеми, а на початок наступного перші публічні прояви невдоволення суспільства з подальшим поширенням антивоєнних настроїв та падінням рейтингів Путіна.

Щоб покрити дефіцит бюджету у жовтні — листопаді в Газпрому забрали 832 млрд рублів. Ще 560 млрд рублів забрали з Фонду Національного Благосостоянія (ФНБ). Разом це майже 1,4 трильйона рублів

І ось хороші новини.

Щоб покрити дефіцит бюджету у жовтні — листопаді в Газпрому забрали 832 млрд рублів. Ще 560 млрд рублів забрали з Фонду Національного Благосостоянія (ФНБ). Разом це майже 1,4 трильйона рублів.

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А тепер розберімось, багато це чи мало. За попередні 9 місяців на покриття дефіциту бюджету пішло менше трильйона рублів. Тобто, лише за два останніх місяці бюджетний дефіцит Росії став у ПІВТОРА раза більшим, ніж за 9 місяців з початку року.

Економічні проблеми Росії будуть не лінійними, а експонентними — висхідними лавиноподібно

Це значить, що економічні проблеми Росії будуть не лінійними, а експонентними — висхідними лавиноподібно. Сила Росії — в безмежності, є, одночасно, і її слабкістю. Велетенська Московія — це просто гігантські видатки! Як тільки починаються проблеми з доходами, гігантські видатки просто зжирають Московію зсередини.

І це ж іще не було нафтового ембарго та граничних цін на російську нафту, які запровадять з грудня.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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