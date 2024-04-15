Аеропорт "Київ" зможе приймати пасажирів уже за місяць після відкриття неба над Україною, – Костржевський

Про це в інтерв’ю "Українським новинам" розповів голова Ради директорів аеропорту Денис Костржевський.

Він упевнений, що наслідки воєнного періоду можна буде швидко усунути.

"З військового погляду аеропорт "Київ" розташовано в абсолютно непридатному для використання стані. Літаки не можуть приземлятися і злітати. Водночас усі ті пошкодження, всі ті заходи, які були зроблені для унеможливлення використання аеродрому супротивником, можна досить швидко усунути", - сказав Костржевський.

"Можу з упевненістю сказати, що ми будемо готові приймати пасажирів через місяць із моменту, коли буде прийнято рішення про відкриття повітряного простору над Україною. Техніка – в придатності, фахівці готові. У аеропорту "Київ" ми робимо все можливе, щоб якось утримати, зберегти той основний кістяк, тих фахівців, техніків, інженерів, які стануть основою відродження підприємства", - додав він.

Перед повномасштабним вторгненням РФ на підприємстві планувалася масштабна реконструкція аеродромного комплексу: подовження злітно-посадкової смуги, реконструкція руліжних доріжок і повне переобладнання навігаційної та світлосигнальної систем. Усе це дало б змогу значно збільшити пасажиропотік аеропорту та зробити його більш безпечним і всепогодним. Попри те, що планам завадило російське вторгнення, колектив аеропорту продовжує працювати над програмою його розвитку.

"Ті вихідні дані, які у нас були до початку війни й обумовили початок проєктування реконструкції аеродрому, нікуди не поділися. Київ, як столиця України, виходячи з загальнодержавних, стратегічних міркувань, повинен мати потужний всепогодний аеропорт на правому березі Дніпра. Ми ведемо перемовини з кількома партнерами як на державному, так і на приватному рівнях. Не хочу передчасно називати ці компанії. Скажу лише те, що попри війну є велика зацікавленість аеропортовою галуззю України", - сказав Денис Костржевський.

"Я впевнений, що всі наші плани стосовно реконструкції аеродрому і розвитку підприємства, про які я казав, неодмінно справдяться. Україна матиме оновлений аеропорт "Київ", кияни будуть пишатись повітряними воротами столиці, а пасажири – насолоджуватися відмінним сервісом", – наголосив він.

Нагадаємо, що напередодні Євро-2012 Міжнародний аеропорт "Київ" був значно розширений. ТОВ "Мастер-Авіа" інвестувало понад 4 млрд грн в його інфраструктуру, забезпечивши близько 10 тис. робочих місць в авіаційній і супутніх сервісних галузях. До початку повномасштабної війни в Україні підприємство було одним із найбільших платників податків серед комунальних підприємств столиці.

За результатами роботи 2021 року аеропорт "Київ" обслужив понад 1 мільйон 400 тисяч пасажирів, увійшовши до трійки найбільших аеропортів країни.