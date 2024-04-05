Альперін, Єрімічук та інші: Зеленський увів у дію санкції РНБО щодо 7 бізнесменів і 86 компаній

Відповідний указ №219/2024 оприлюднений на сайті Офісу президента.

У додатках до рішення РНБО йдеться про сімох бізнесменів, на яких поширюються обмежувальні заходи на три роки, серед них: Вадім Альперін, Александра Єріміцюц, Юріє Кушнір, Орест Адамчо, Віктор Шерман та Андрій Попов. Санкції на 10 років запроваджені проти Араіка Амірханяна.

Рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів поширюються також проти 86 компаній, 73 з яких зареєстровані на території України, 3 - у тимчасово окупованому Севастополі, а 2 - у тимчасово окупованому Маріуполі. Інші компанії знаходяться на території Росії та Китаю.

Санкції блокуватимуть активи й обмежуватимуть торговельні операції. Вони частково або повністю припинять транзит ресурсів, польотів й перевезень територією України. Також вони передбачають заборону виведення капіталів з України й діяльності на території держави.