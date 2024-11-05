Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка АРМА виставить на аукціон російський танкер Nika Spirit

АРМА виставить на аукціон російський танкер Nika Spirit

Ольга Бабишена
5 листопада, 2024 вiвторок
00:59
Економіка російський танкер Nika Spirit

Агентство з розшуку та менеджменту активів 4 листопада отримало ухвалу суду щодо реалізації російського танкера Nika Spirit: його виставлять на аукціон

Зміст

Про це інформує АРМА. 

Вказано, що ухвалу на реалізацію видав Дніпровський районний суд Києва. Раніше танкер перебував під управлінням АРМА. 

"Під час війни АРМА вбачає доцільність зосередитись саме на реалізації дороговартісних арештованих активів, таких як танкер Nika Spirit, замість пошуку управителів. Цей підхід дозволяє швидше наповнювати державний бюджет коштами, які можуть бути спрямовані на потреби оборони", - йдеться у повідомленні.

АРМА звернулося до правоохоронних органів та РНБО із документами щодо можливості зміни механізму роботи з арештованим майном: агенція пропонує замість того, щоб передавати окремі активи управління, здійснювати їх продаж через систему електронних аукціонів Прозорро.Продажі.

Довідково. Танкер Nika Spirit (раніше відомий як Neyma)  під номером ІМО 8895528 за даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифікували як той, який використовувала РФ для блокування Керченської протоки у листопаді 2018 року. 

  • 24 липня 2019 року СБУ разом з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Nika Spirit (раніше Neyma), який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді 2018 року. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Війна з Росією
Читайте також:
Валькірія та Берсерк
Автор Катерина Єсікова
3 листопада, 2024 неділя
"Разом кохали, разом "на щиті": на війні проти росіян загинули наречені з Третьої штурмової - медикиня "Валькірія" та військовий "Берсерк"
Майя Санду
Автор Марія Науменко
4 листопада, 2024 понедiлок
Санду вдруге стала президенткою Молдови
Віталій Портников
Автор Оксана Ліховід
1 листопада, 2024 п'ятниця
З 2025 по 2029 роки почнеться цікавий ризикований історичний процес, - Портников
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 44.82
    Продаж 45.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
5 листопада
00:31
ветерани
Держоператор тилу закликав ветеранів долучитися до реформи забезпечення ЗСУ
00:00
Оновлено
Shahed-136
Армія РФ запустила "шахеди" по Україні: ситуація ввечері 4 листопада
2024, понедiлок
4 листопада
22:47
Карделл Річардсон і Бріджит Брінк
Прозорість і підзвітність допомоги США: до Києва прибув головний інспектор Держдепартаменту Карделл Річардсон
22:45
Ексклюзив
армія КНДР
Військові КНДР штатно не укомплектовані технікою, і будуть використані як "живе мʼясо", - "Інформаційний спротив"
22:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Військових КНДР використовуватимуть у перших хвилях нових штурмів на Курщині. Колонка Сергія Згурця
22:30
Ексклюзив
вибори у США
Раніше польська та українська діаспори у США голосували за республіканців, - журналістка "Голосу Америки" з Вашингтона
22:28
речник Держдепу США Метью Міллер
Солдати КНДР у Курській області можуть вступити у бої найближчими днями, - Держдеп США
22:15
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
"РФ переходить у новий формат": в Інформаційному спротиві оцінили доцільність запровадження в ЗСУ дивізійної системи
22:03
безпілотник
Україна та Литва домовилися спільно виробляти безпілотники
21:35
Петер Пеллегріні, Словаччина
Словацький президент Пеллегріні відхилив усі прохання громадян долучитися до ЗСУ
20:45
Ексклюзив
вибори в США
"Особливо важливо для "хитких" штатів": журналіст Гончаренко розповів, за що голосують американці
20:40
Зеленський
РФ перекинула 11 тис. північнокорейських військових на Курщину, - Зеленський
20:18
Ексклюзив
парламент Молдови
Москва може взяти реванш: ексміністр оборони Шалару про вибори в Молдові
20:03
Коаліція розмінування: Литва передала Україні 230 пікапів і 240 міношукачів
20:00
OPINION
блог Ірина Цілик
Гниль "русского міра" оточила зусібіч
19:53
зерно, зернова угода
Українським морським коридором перевезли понад 80 млн тонн вантажів
19:52
Ґрета Тунберг
Грета Тунберг приїхала до Грузії та доєдналася до акції протесту опозиції
19:52
Rheinmetall незабаром завершить будівництво другого військового заводу в Україні, - Рютте
19:52
Оновлено
Кривбас - Рух, УПЛ
"Зоря" програла ЛНЗ, "Кривбас" втратив очки з "Рухом": результати усіх матчів 12-го туру УПЛ
19:37
кабмін
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про ліквідацію МСЕК
19:34
У Києві відкрилася фотовиставка на підтримку журналістів, які перебувають у полоні РФ
19:32
ДСНС
Удар по Ківшарівці 3 листопада: через обстріли РФ з-під завалів будинку неможливо деблокувати людей
19:20
Інстаграм
Instagram використовуватиме ШІ для викриття справжнього віку підлітків
19:12
На Харківщині на вибухонебезпечному предметі підірвалися діти, їх госпіталізували
19:00
ЗСУ, мобілізація
У застосунку Резерв+ запустили бета-тестування онлайн-відстрочок
18:58
Оновлено
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
РФ зазнала провалу: Байден, Зеленський та низка світових лідерів привітали Санду з перемогою на виборах у Молдові
18:50
Ексклюзив
Shahed-136
Україна залежить від китайських постачань комплектуючих так само як Росія, - Defense Express
18:50
Гривня, 1000 гривень, гроші
Не лише через Дію: в Мінекономіки розповіли, як можна буде отримати "тисячу від Зеленського"
18:42
Анонс
Via Carpatia 2024: афіша
Українсько-польська зустріч на Via Carpatia: безпека, енергетика, культура
18:41
У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.
В Україні пошкоджені 1179 памʼяток культурної спадщини через агресію РФ
18:29
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Канада відправила Україні систему ППО NASAMS
18:25
Оновлено
Анналена Бербок
Голова МЗС Німеччини Бербок під час візиту до Києва оголосила про виділення €200 млн для України
18:25
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
"Мобілізаційний резерв ще є": адвокатка Аніщенко пояснила, кого мобілізують, щоб призвати необхідних 160 тис. людей
18:16
Ексклюзив
Грузія, Тбілісі, мітінг
У Тбілісі люди знову збираються на протести через результати виборів, - учасник акції Іналішвілі розповів, чого вимагає опозиція
18:13
Зґвалтування у відділі поліції в Кагарлику: Апеляційний суд залишив вирок експравоохоронцям без змін
18:00
OPINION
"Розколота нація?": міф про передвиборчу Америку
17:45
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на майже $600 млн
17:38
OPINION
Для країни наші люди мають цінність, де б вони не перебували
17:36
У Херсоні під час розмінування загинув вибухотехнік
17:36
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Серед американців вкрай непопулярною є тема про здачу України, - нардеп Павленко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV