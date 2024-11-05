АРМА виставить на аукціон російський танкер Nika Spirit

Про це інформує АРМА.

Вказано, що ухвалу на реалізацію видав Дніпровський районний суд Києва. Раніше танкер перебував під управлінням АРМА.

"Під час війни АРМА вбачає доцільність зосередитись саме на реалізації дороговартісних арештованих активів, таких як танкер Nika Spirit, замість пошуку управителів. Цей підхід дозволяє швидше наповнювати державний бюджет коштами, які можуть бути спрямовані на потреби оборони", - йдеться у повідомленні.

АРМА звернулося до правоохоронних органів та РНБО із документами щодо можливості зміни механізму роботи з арештованим майном: агенція пропонує замість того, щоб передавати окремі активи управління, здійснювати їх продаж через систему електронних аукціонів Прозорро.Продажі.

Довідково. Танкер Nika Spirit (раніше відомий як Neyma) під номером ІМО 8895528 за даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифікували як той, який використовувала РФ для блокування Керченської протоки у листопаді 2018 року.