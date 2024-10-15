Авіакомпанія Boeing звільнить 17 тис. працівників внаслідок страйку
Boeing внаслідок масштабного страйку планує звільнити 10% від загальної кількості працівників: під скорочення потраплять 17 тисяч людей
Про це інформує Reuters.
Генеральний директор Boeing Келлі Ортберг заявив, що скорочення штату необхідне для "для приведення у відповідність до нашої фінансової реальності" після того, як внаслідок страйку, у якому взяли участь 33 тисячі співробітників, компанія була змушена зупинити виробництво літаків 737 MAX, 767 і 777. Це призвело до збитків у розмірі 5 мільярдів доларів у третьому кварталі.
"Ми переглянули кількість нашої робочої сили, щоб увідповіднити її до наших фінансових реалій і більш сфокусованого набору пріоритетів. У найближчі місяці ми плануємо скоротити загальну чисельність персоналу приблизно на 10%. Ці скорочення стосуватимуться керівників, менеджерів і службовців", - зазначив він.
- Раніше акції Boeing суттєво втратили в ціні, впавши загалом на 25% від січня, коли Мін’юст США почав кримінальне розслідування інциденту з літаком 737 MAX 9 компанії Alaska Airlines.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.91Продаж 45.55
- Актуальне
- Важливе