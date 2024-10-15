Авіакомпанія Boeing звільнить 17 тис. працівників внаслідок страйку

Про це інформує Reuters.

Генеральний директор Boeing Келлі Ортберг заявив, що скорочення штату необхідне для "для приведення у відповідність до нашої фінансової реальності" після того, як внаслідок страйку, у якому взяли участь 33 тисячі співробітників, компанія була змушена зупинити виробництво літаків 737 MAX, 767 і 777. Це призвело до збитків у розмірі 5 мільярдів доларів у третьому кварталі.

"Ми переглянули кількість нашої робочої сили, щоб увідповіднити її до наших фінансових реалій і більш сфокусованого набору пріоритетів. У найближчі місяці ми плануємо скоротити загальну чисельність персоналу приблизно на 10%. Ці скорочення стосуватимуться керівників, менеджерів і службовців", - зазначив він.