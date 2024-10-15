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Авіакомпанія Boeing звільнить 17 тис. працівників внаслідок страйку

Ольга Бабишена
15 жовтня, 2024 вiвторок
03:44
Економіка Boeing

Boeing внаслідок масштабного страйку планує звільнити 10% від загальної кількості працівників: під скорочення потраплять 17 тисяч людей

Зміст

Про це інформує Reuters

Генеральний директор Boeing Келлі Ортберг заявив, що скорочення штату необхідне для "для приведення у відповідність до нашої фінансової реальності" після того, як внаслідок страйку, у якому взяли участь 33 тисячі співробітників, компанія була змушена зупинити виробництво літаків 737 MAX, 767 і 777. Це призвело до збитків у розмірі 5 мільярдів доларів у третьому кварталі. 

"Ми переглянули кількість нашої робочої сили, щоб увідповіднити її до наших фінансових реалій і більш сфокусованого набору пріоритетів. У найближчі місяці ми плануємо скоротити загальну чисельність персоналу приблизно на 10%. Ці скорочення стосуватимуться керівників, менеджерів і службовців", - зазначив він. 

  • Раніше акції Boeing суттєво втратили в ціні, впавши загалом на 25% від січня, коли Мін’юст США почав кримінальне розслідування інциденту з літаком 737 MAX 9 компанії Alaska Airlines. 
Теги:
Світ
Авіація
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