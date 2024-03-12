Акції Boeing впали на 25% через розслідування інцидентів із 737 MAX, - Bloomberg

Про це йдеться в повідомленні Bloomberg.

"У понеділок на біржі в Нью-Йорку акції впали на 4,4%, що стало найбільшим одноденним скороченням від 25 січня", - зазначає агентство.

За його інформацією, федеральна прокуратура скликала велике журі в рамках розслідування, що могло спричинити подальше скорочення вартості акцій.

"Активність великого журі, яка зазвичай передбачає видачу повісток для допиту та отримання документів, є ознакою, що розслідування стосовно того, чи повинна Boeing нести кримінальну відповідальність за інцидент, поглиблюється", - зауважує Bloomberg.

Утім, сам по собі новина про суд присяжних не обов’язково означає, що за результатами розслідування будуть висунуті обвинувачення. Натомість аварія на майже новому літаку 737 MAX викликала потужний резонанс і, як наслідок, вже відчутно вдарила по акціях Boeing.

Тим часом повідомляється, що американські регулятори посилили нагляд за виробництвом, ввівши паралельно деякі обмеження до виправлення виявлених недоліків.

Проблеми з літаками Boeing 737 Max

Вперше Boeing 737 Max зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року, такий же лайнер розбився в Ефіопії. Внаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). Крім того, було встановлено, що авіакомпанії економили на навчанні пілотів роботі з MCAS через його дорожнечу. Одночасно було виявлено порушення в офіційній системі контролю за виробником літаків.

Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання літаків Boeing 737 MAX, а компанію-виробника провести повну перевірку усіх його систем.

Після виявлення проблеми Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори по всьому світу, в тому числі в США, Європі та Канаді. В результаті Boeing 737 MAX у 2020 році почали повертати на комерційні рейси після проведення необхідних змін і тестових польотів.

У квітні 2021 року у літаків Boeing 737 MAX, які авіакомпанії почали повертати до польотів після дворічного простою, виявилися нові потенційні проблеми з електрикою.

Більш ніж через півтора року, у грудні 2023 року, авіабудівна компанія Boeing звернулась до своїх клієнтів та повідомила про знайдену несправність у літаках 737 MAX. Повідомлення викликало падіння акцій компанії.

Авіакомпанія Alaska Airlines тимчасово призупинила польоти 65 літаків Boeing 737 MAX 9 після того, як в одному з них випали запасні двері.

У середині січня The Boeing Company заявила про посилення контролю на виробництві літаків та відкриття заводу для клієнтів через нещодавній інцидент.