Авіакомпанія Boeing посилює перевірки на своїх заводах і відкриває їх для клієнтів

Про це повідомляє Bloomberg.

Американський літакобудівник направив команду для роботи зі своїм найбільшим постачальником, Spirit AeroSystems Holdings Inc. , і перевірить заглушки середніх вихідних дверей перед тим, як секцію фюзеляжу можна буде відправити в Boeing, повідомив керівник комерційних літаків Стен Діл у листі до працівників.

За його словами, Boeing також залучить сторонню особу для перевірки системи контролю якості та запропонує вдосконалення, додавши ще один рівень ретельного контролю до виробництва.

"Усе, що ми робимо, має відповідати вимогам нашої системи управління якістю. Усе, що є меншим, є неприйнятним", - сказав Діл.

Проблеми з літаками Boeing 737 Max

Вперше Boeing 737 Max зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року, такий же лайнер розбився в Ефіопії. Внаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). Крім того, було встановлено, що авіакомпанії економили на навчанні пілотів роботі з MCAS через його дорожнечу. Одночасно було виявлено порушення в офіційній системі контролю за виробником літаків.

Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання літаків Boeing 737 MAX, а компанію-виробника провести повну перевірку усіх його систем.

Після виявлення проблеми Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори по всьому світу, в тому числі в США, Європі та Канаді. В результаті Boeing 737 MAX у 2020 році почали повертати на комерційні рейси після проведення необхідних змін і тестових польотів.

У квітні 2021 року у літаків Boeing 737 MAX, які авіакомпанії почали повертати до польотів після дворічного простою, виявилися нові потенційні проблеми з електрикою.

Більш ніж через півтора року, у грудні 2023 року, авіабудівна компанія Boeing звернулась до своїх клієнтів та повідомила про знайдену несправність у літаках 737 MAX. Повідомлення викликало падіння акцій компанії.

Авіакомпанія Alaska Airlines тимчасово призупинила польоти 65 літаків Boeing 737 MAX 9 після того, як в одному з них випали запасні двері.