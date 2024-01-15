Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Авіакомпанія Boeing посилює перевірки на своїх заводах і відкриває їх для клієнтів

Авіакомпанія Boeing посилює перевірки на своїх заводах і відкриває їх для клієнтів

15 січня, 2024 понедiлок
16:20
Світ виробництво Boeing

Одна з найбільших авіакомпаній світу The Boeing Company заявила про посилення контролю на виробництві своїх літаків та відкриття заводу для своїх клієнтів через нещодавній інцидент, коли у літака на льоту випали запасні двері

Про це повідомляє Bloomberg.

Американський літакобудівник направив команду для роботи зі своїм найбільшим постачальником, Spirit AeroSystems Holdings Inc. , і перевірить заглушки середніх вихідних дверей перед тим, як секцію фюзеляжу можна буде відправити в Boeing, повідомив керівник комерційних літаків Стен Діл у листі до працівників.

За його словами, Boeing також залучить сторонню особу для перевірки системи контролю якості та запропонує вдосконалення, додавши ще один рівень ретельного контролю до виробництва.

"Усе, що ми робимо, має відповідати вимогам нашої системи управління якістю. Усе, що є меншим, є неприйнятним", - сказав Діл.

Проблеми з літаками Boeing 737 Max

Вперше Boeing 737 Max зазнав аварії в Індонезії в жовтні 2018 року. У березні 2019 року, такий же лайнер розбився в Ефіопії. Внаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). Крім того, було встановлено, що авіакомпанії економили на навчанні пілотів роботі з MCAS через його дорожнечу. Одночасно було виявлено порушення в офіційній системі контролю за виробником літаків.

Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання літаків Boeing 737 MAX, а компанію-виробника провести повну перевірку усіх його систем.

Після виявлення проблеми Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори по всьому світу, в тому числі в США, Європі та Канаді. В результаті Boeing 737 MAX у 2020 році почали повертати на комерційні рейси після проведення необхідних змін і тестових польотів.

У квітні 2021 року у літаків Boeing 737 MAX, які авіакомпанії почали повертати до польотів після дворічного простою, виявилися нові потенційні проблеми з електрикою.

Більш ніж через півтора року, у грудні 2023 року, авіабудівна компанія Boeing звернулась до своїх клієнтів та повідомила про знайдену несправність у літаках 737 MAX. Повідомлення викликало падіння акцій компанії. 

Авіакомпанія Alaska Airlines тимчасово призупинила польоти 65 літаків Boeing 737 MAX 9 після того, як в одному з них випали запасні двері.

Економіка
аеропорти
авіакатастрофа
США
Читайте також:
Реджеп Ердоган та Путін
Автор Юрій Мартинович
14 січня, 2024 неділя
Що об'єднує Ердогана і Путіна, та чи можуть турки пропустити військові кораблі РФ в Чорне море
російські танки, окупанти, оркі
14 січня, 2024 неділя
Атака на Сумську, Чернігівську і Київську області: майор запасу НГУ Гетьман про ймовірні плани РФ
пожежа, Київ
14 січня, 2024 неділя
Парк розваг у київському ТРЦ "Космополит" підпалив 7-річний хлопчик, - Нацполіція
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.98
    Купівля 37.98
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 41.68
    Продаж 42.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
15 січня
17:51
Фрідріх Мерц
Німецький опозиціонер закликав уряд надати Україні ракети Taurus, аби зруйнувати Кримський міст
17:40
Начальник Штабу оборони ЗС Італії адмірал Драгоне
Залужний запросив начальника штабу оборони збройних сил Італії спільно попрацювати на пунктах управління ЗСУ
17:36
Збір на життєво необхідне спорядження для розвідки 
17:32
Обстріл Костянтинівки
Тип зброї, якою РФ ударила по ринку в Костянтинівці 6 вересня 2023 року, досі не встановили
17:23
Олександр Новіков
США допоможуть фахівцям НАЗК виявляти необґрунтовані активи держслужбовців
17:18
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко оголосив про бій за титул IBF з колишнім абсолютним чемпіоном світу
17:18
Фінляндія
Фінські компанії експортують до Росії продукцію військового призначення, - розслідування Yle
17:13
Донецька область
Росіяни намагаються зайти в Новомихайлівку на Донеччині, - речник ЗСУ Штупун розповів про нове завдання ворога
17:00
Ексклюзив
"Списку постраждалих досі немає", – дружина військовополоненого з Оленівки розповіла про зустріч із Єрмаком і Будановим
16:57
Ексклюзив
Сценарій нападу РФ на країни НАТО стане реальним, якщо Захід не виділить Україні необхідну допомогу, - експерт Чаленко
16:53
Ексклюзив
літак ДРЛВ А-50 ВКС
Defense Express: Збиті А-50 і Іл-22 над Азовським морем - робота виключно ПС ЗСУ
16:41
На Київщині депутати сільради привласнили землі Міноборони на 36 млн грн: поліція вручила обвинувальні акти
16:39
військові облігації
Україна може отримати $300 млрд від продажу репараційних облігацій, - Reuters
16:26
Оновлено
Бундесвер
Bild заявив, що Німеччина підготувала сценарій на випадок програшу України у війні. У НАТО і бундесвері відреагували
16:19
лікарняний
У МОЗ нагадали, в яких випадках пацієнтові можуть виписати паперовий лікарняний
16:17
Еліна Світоліна
Australian Open: Українки Світоліна, Ястремська, Костюк та Цуренко вийшли до другого кола
16:09
OPINION
Антон Швець
Росії важко виробляти ракети?
15:48
Оновлено
Залужний підтвердив ураження 2 російських літаків над Азовським морем
"Далі буде": Залужний і Повітряні сили підтвердили, що Україна уразила 2 російські літаки над Азовським морем
15:34
білоруські військові
Білоруські військові вирушили до РФ на навчання: росіяни обіцяють поділитися досвідом, набутим у війні з Україною
15:23
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Окупанти накопичують резерви у Донецьку та Макіївці для повторного наступу на Авдіївському напрямку, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов
14:46
окупанти Мелітополь
Окупанти на ТОТ обіцяють платити українцям за доноси на сусідів, - Спротив
14:44
МЗС Польщі
У МЗС Польщі не виключають нової хвилі біженців з України: названо причину
14:21
Південна Корея
Південна Корея планує вкласти понад $470 млрд у створення кластера з виробництва чипів
14:20
погода мокрий сніг зима
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в який день цього тижня в Україні буде найхолодніше
14:19
Окупанти
В Україні судитимуть військового РФ, який розстріляв автівку з цивільними на Чернігівщині
14:15
"Оппенгеймер" став тріумфатором премії Critics Choice Awards 2024
14:13
Естонія
Міноборони Естонії розробило план стратегії для країн Заходу, аби допомогти Україні перемогти у війні, - ЗМІ
14:01
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляція у грудні була учетверо нижчою за прогнозовані показники
13:58
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:45
Президент України Володимир Зеленський і голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс
Зеленський прибув до Швейцарії: з ким зустрінеться та про що говоритиме під час візиту
13:42
санкції проти Росії
Заступник міністра фінансів США обговорить використання нових санкцій проти Росії під час візиту до Європи та Японії
13:38
відключення електроенергії
Окупанти обстріляли ТЕС на Донеччині: ситуація в енергосистемі станом на 15 січня
13:32
РФ здійснила масований обстріл Мар'їнської громади: загинула людина
13:10
Польща ЄС
Оборонні заводи в Польщі нарощують виробництво на тлі війни в Україні, – Rzeczpospolitа
13:07
На фото: Нуца Буладзе
На Євробачення-2024 від Грузії поїде співачка, яка підтримала Україну в розвʼязаній РФ війні
13:07
фейк
Вигадувала антиукраїнські фейки: у Миколаєві СБУ викрила фрілансерку, яка співпрацювала з окупантами
12:57
долари
Oxfam назвав імена п'ятьох найбагатших людей у світі
12:49
РФ обстріляла Херсонщину з дронів та артилерії: серед постраждалих – рятувальники
12:26
Смартфон
Власник Viber відкриває офіс у Києві та планує запустити цифровий гаманець
12:23
На фото: Кадр з фільму "Назавжди-Назавжди"
Український фільм "Назавжди-Назавжди" потрапив до програми про секс норвезького кінофестивалю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV