Азербайджанці збільшують свої інвестиції в Україну попри війну, - посол Гусєв
Ми бачимо велику зацікавленість українських компаній в пошуку азербайджанських партнерів. І азербайджанці розширюють свою присутність на українському ринку
Про це в ефірі Еспресо заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Азербайджанській Республіці Юрій Гусєв.
"Товарообіг між нашими країнами зростає. За останні шість місяців зріс експорт української продукції на 7% відносно до перших шести місяців минулого року. Зростають інвестиції азербайджанські в Україні, зокрема в титанову галузь. І за останній рік ми провели цілу низку бізнес-форумів. Ціла низка бізнес-місій, бізнес-зустрічей заплановані на осінь цього року. Ми бачимо велику зацікавленість українських компаній в пошуку азербайджанських партнерів", - сказав він.
Посол додав, що українські компанії розглядають Азербайджан не лише як країну з понад 10 млн населенням, а як хаб і ворота в країни Центральної Азії.
"Тому українці зацікавлені співпрацювати в торгівельно-економічному співробітництві з азербайджанськими компаніями. І азербайджанці розширюють свою присутність на українському ринку, збільшують свої інвестиції і мають плани поза тим, що триває повномасштабне вторгнення, азербайджанці вірять в Україну, підтримують територіальну цілісність суверенітету України і допомагають нашій державі", - підсумував Гусєв.
