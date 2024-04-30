Азовсталь перетворять на музей: мер Маріуполя розповів про нову економічну модель міста після деокупації
Легітимний мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що після деокупації в місті буде менше металургії, а комбінат Азовсталь перетворять на музей
Про це міський голова сказав в інтерв'ю LIGA.net.
"Зараз пропрацьовується майбутня філософія міста, його економічної моделі, яка буде вже інакшою, ніж вона була до 2022 року. Є домовленість із великим бізнесом, що вони відновлять низку бізнесів металургійного напрямку. Але це буде в іншому обсязі й іншому вигляді", – сказав Бойченко.
За його словами, металургійне виробництво залишиться на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, що входить до групи компаній Ріната Ахметова.
"А територія Азовсталі – це може бути виставкова площа, там може бути Музей оборони Маріуполя, Музей опору, Музей трагедії. Територія там дуже велика, частина її потім може відійти під забудову", – сказав мер.
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Маріуполь опинився в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. 16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі вивели військовослужбовців у тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку, таким чином РФ отримала повний контроль над містом.
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За даними Спротиву, в місті через два роки після початку російської окупації досі значна кількість вцілілих будинків не підключена до системи опалення. Також у Маріуполі є проблеми зі світлом, водопостачанням і вивезенням сміття.
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