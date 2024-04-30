Азовсталь перетворять на музей: мер Маріуполя розповів про нову економічну модель міста після деокупації

Про це міський голова сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Зараз пропрацьовується майбутня філософія міста, його економічної моделі, яка буде вже інакшою, ніж вона була до 2022 року. Є домовленість із великим бізнесом, що вони відновлять низку бізнесів металургійного напрямку. Але це буде в іншому обсязі й іншому вигляді", – сказав Бойченко.

За його словами, металургійне виробництво залишиться на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, що входить до групи компаній Ріната Ахметова.

"А територія Азовсталі – це може бути виставкова площа, там може бути Музей оборони Маріуполя, Музей опору, Музей трагедії. Територія там дуже велика, частина її потім може відійти під забудову", – сказав мер.