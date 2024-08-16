Білорусь має намір інтегрувати свою промисловість із підприємствами на ТОТ, – ЦНС
Режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка порушує міжнародне право й торгує з тимчасово окупованими територіями України
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Режим Олександра Лукашенка нарощує зв’язки промисловості Білорусі з захопленими підприємствами на тимчасово окупованих територіях. Білорусь нарощує постачання сільгосптехніки на ТОТ, а також іншої продукції. Водночас до Білорусі імпортують з ТОТ товари легкої промисловості. Нещодавно між окупаційною адміністрацією Запоріжжя та делегацією Білорусі було укладено низку угод щодо поширення торговельної співпраці", - йдеться у повідомленні.
Таким чином режим Лукашенка свідомо порушує міжнародне право й торгує з окупованими територіями, підкреслили в ЦНС.
"Зауважимо, що такі ворожі дії не лишаться без оцінки, й прибуття білоруських делегацій на ТОТ робить їх законною ціллю", - резюмували у Спротиві.
- Раніше Спротив дізнався, що росіяни на ТОТ вимагають від бізнесу поставити всіх працівників на військовий облік.
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