Білорусь має намір інтегрувати свою промисловість із підприємствами на ТОТ, – ЦНС

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Режим Олександра Лукашенка нарощує зв’язки промисловості Білорусі з захопленими підприємствами на тимчасово окупованих територіях. Білорусь нарощує постачання сільгосптехніки на ТОТ, а також іншої продукції. Водночас до Білорусі імпортують з ТОТ товари легкої промисловості. Нещодавно між окупаційною адміністрацією Запоріжжя та делегацією Білорусі було укладено низку угод щодо поширення торговельної співпраці", - йдеться у повідомленні.



Таким чином режим Лукашенка свідомо порушує міжнародне право й торгує з окупованими територіями, підкреслили в ЦНС.

"Зауважимо, що такі ворожі дії не лишаться без оцінки, й прибуття білоруських делегацій на ТОТ робить їх законною ціллю", - резюмували у Спротиві.