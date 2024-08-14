Росіяни на ТОТ вимагають від бізнесу поставити всіх працівників на військовий облік, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни здійснюють підготовку до мобілізації українців. Місцеві окупаційні адміністрації вимагають від бізнесу поставити на облік у фейкові військкомати всіх працівників", - розповідають у ЦНС.

Згідно з вимогами окупантів, власникам бізнесу на ТОТ потрібно подати списки працівників без російських паспортів і відповідно тих, хто не стоїть на військовому обліку.

У Спротиві підкреслюють, що офіційно мобілізація у РФ не відбувається, проте ворог уже вербує робочу силу на війну проти України.

"Зокрема агітують строковиків укладати контракти, чи людей на яких мають важелі впливу через кримінальні справи та борги", - додають у повідомленні.