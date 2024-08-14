Росіяни на ТОТ вимагають від бізнесу поставити всіх працівників на військовий облік, - Спротив
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України вимагають від бізнесу поставити на облік усіх працівників у свої військкомати
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях росіяни здійснюють підготовку до мобілізації українців. Місцеві окупаційні адміністрації вимагають від бізнесу поставити на облік у фейкові військкомати всіх працівників", - розповідають у ЦНС.
Згідно з вимогами окупантів, власникам бізнесу на ТОТ потрібно подати списки працівників без російських паспортів і відповідно тих, хто не стоїть на військовому обліку.
У Спротиві підкреслюють, що офіційно мобілізація у РФ не відбувається, проте ворог уже вербує робочу силу на війну проти України.
"Зокрема агітують строковиків укладати контракти, чи людей на яких мають важелі впливу через кримінальні справи та борги", - додають у повідомленні.
- 7 серпня повідомлялось, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відкрили мобільний пункт відбору на військову службу за контрактом.
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