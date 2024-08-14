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Росіяни на ТОТ вимагають від бізнесу поставити всіх працівників на військовий облік, - Спротив

Дар'я Куркіна
14 серпня, 2024 середа
14:35
Війна з Росією Російські окупанти в Криму

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України вимагають від бізнесу поставити на облік усіх працівників у свої військкомати

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни здійснюють підготовку до мобілізації українців. Місцеві окупаційні адміністрації вимагають від бізнесу поставити на облік у фейкові військкомати всіх працівників", - розповідають у ЦНС.

Згідно з вимогами окупантів, власникам бізнесу на ТОТ потрібно подати списки працівників без російських паспортів і відповідно тих, хто не стоїть на військовому обліку.

У Спротиві підкреслюють, що офіційно мобілізація у РФ не відбувається, проте ворог уже вербує робочу силу на війну проти України.

"Зокрема агітують строковиків укладати контракти, чи людей на яких мають важелі впливу через кримінальні справи та борги", - додають у повідомленні.

  • 7 серпня повідомлялось, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відкрили мобільний пункт відбору на військову службу за контрактом.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
мобілізація
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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