Білорусь у чотири рази збільшила постачання бензину до РФ, - Reuters

Про це повідомляє агентство Reuters.

У низці регіонів РФ останніми тижнями було запроваджено нормування бензину та тимчасове замороження цін на пальне. Москва, своєю чергою, обмежила експорт бензину та дизелю, щоб стабілізувати внутрішній ринок.

За даними джерел Reuters, у вересні постачання бензину з білоруських НПЗ до Росії залізницею сягнули 49 тис. тонн (близько 14,5 тис. барелів на добу), тоді як дизельне постачання — 33 тис. тонн.

Водночас транзит білоруського бензину через територію РФ для подальшого експорту через російські порти зріс лише на 1% — до 140 тис. тонн.

Два білоруські нафтопереробні заводи — "Нафтан" і Мозирський НПЗ — мають потужність до 12 млн тонн на рік кожен, але фактичний обсяг виробництва зазвичай не перевищує 9 млн тонн.