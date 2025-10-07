Білорусь у чотири рази збільшила постачання бензину до РФ, - Reuters
Збільшення експорту білоруського бензину до Росії пов’язують із гострим дефіцитом пального, що виник унаслідок українських атак на російські нафтопереробні заводи та іншу енергетичну інфраструктуру
Про це повідомляє агентство Reuters.
У низці регіонів РФ останніми тижнями було запроваджено нормування бензину та тимчасове замороження цін на пальне. Москва, своєю чергою, обмежила експорт бензину та дизелю, щоб стабілізувати внутрішній ринок.
За даними джерел Reuters, у вересні постачання бензину з білоруських НПЗ до Росії залізницею сягнули 49 тис. тонн (близько 14,5 тис. барелів на добу), тоді як дизельне постачання — 33 тис. тонн.
Водночас транзит білоруського бензину через територію РФ для подальшого експорту через російські порти зріс лише на 1% — до 140 тис. тонн.
Два білоруські нафтопереробні заводи — "Нафтан" і Мозирський НПЗ — мають потужність до 12 млн тонн на рік кожен, але фактичний обсяг виробництва зазвичай не перевищує 9 млн тонн.
- 26 вересня, світові ціни на нафту зросли більш ніж на 4% за тиждень через зменшення експорту з боку РФ після ударів українських дронів про російській енергетичній інфраструктурі.
- 27 вересня стало відомо, що росіяни вже мають шалені проблеми з наповненням бюджету через нестачу нафтових доходів.
