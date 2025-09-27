Найголовнішою санкцією щодо нафти з РФ є ціна на ринку, - експерт з енергетики Харченко
Росіяни вже мають шалені проблеми з наповненням бюджету через нестачу нафтових доходів
Про це в етері Еспресо розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Він відповів на питання, чи буде дієвою "стеля" цін на нафту.
"Тут проблема в тому, щоб якимось чином контролювався цей поріг, тому що, всі ці санкції не контролюються у виконанні. Відповідно, їх дуже легко обходити. І найголовніша санкція, яка відбувається, якщо прибрати наші Сили безпілотних систем, - це ціна на ринку. І коли ціна на ринку на американську нафту, на нафту з Ближнього сходу є на рівні $60-65 за барель, то це означає, що московити отримують менше ніж $50 чистими за барель з урахуванням всіх проблем, які вони мають вирішити в процесі продажу", - сказав Харченко.
Експерт зазначив, що це значно нижче (десь на 20%), ніж вони заклали собі в бюджет.
"І вони вже мають шалені проблеми з наповненням бюджету саме через нестачу нафтових доходів. Але повторюся, що тут більше грає позиція ОПЕК, яка збільшує видобуток і знижує ціни на нафту. Це найкраща цінова стеля, яка, в принципі, існує. На жаль, санкційні стелі не дуже працюють", - підсумував він.
- Станом на п’ятницю, 26 вересня, світові ціни на нафту зросли більш ніж на 4% за тиждень через зменшення експорту з боку РФ після ударів українських дронів по російській енергетичній інфраструктурі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе