Біткоїн досяг історичного максимуму, сягнувши позначки в понад $125 тисяч

Про це пише Reuters.

Попередній рекорд становив 124 480 доларів і був зафіксований у середині серпня. Тоді зростання криптовалюти спричинили сприятливі регуляторні кроки адміністрації президента США Дональда Трампа та активність інституційних інвесторів.

У виданні підкреслили, що курс біткоїна зростає вже вісім днів поспіль, що пов’язано із підйомом американських фондових ринків і припливом коштів до біткоїн-біржових фондів (ETF).

Водночас долар США наприкінці тижня послабив позиції проти основних валют, оскільки невизначеність навколо закриття уряду США затьмарила перспективи і затримала оприлюднення ключових даних, таких як дані про зайнятість, які мають вирішальне значення для оцінки напрямку розвитку економіки.