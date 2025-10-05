Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Біткоїн досяг історичного максимуму, сягнувши позначки в понад $125 тисяч

Біткоїн досяг історичного максимуму, сягнувши позначки в понад $125 тисяч

Марія Науменко
5 жовтня, 2025 неділя
09:59
Економіка біткоїн

Біткоїн у неділю, 5 жовтня, подорожчав до рекордних $125 245,57, що стало новим історичним максимумом для найбільшої у світі криптовалюти за ринковою капіталізацією

Зміст

Про це пише Reuters.

Попередній рекорд становив 124 480 доларів і був зафіксований у середині серпня. Тоді зростання криптовалюти спричинили сприятливі регуляторні кроки адміністрації президента США Дональда Трампа та активність інституційних інвесторів.

У виданні підкреслили, що курс біткоїна зростає вже вісім днів поспіль, що пов’язано із підйомом американських фондових ринків і припливом коштів до біткоїн-біржових фондів (ETF).

Водночас долар США наприкінці тижня послабив позиції проти основних валют, оскільки невизначеність навколо закриття уряду США затьмарила перспективи і затримала оприлюднення ключових даних, таких як дані про зайнятість, які мають вирішальне значення для оцінки напрямку розвитку економіки.

  • На початку грудня минулого року вперше в історії вартість біткоїна перевищила позначку у $100 тисяч.

 

