Біткоїн досяг історичного максимуму, сягнувши позначки в понад $125 тисяч
Біткоїн у неділю, 5 жовтня, подорожчав до рекордних $125 245,57, що стало новим історичним максимумом для найбільшої у світі криптовалюти за ринковою капіталізацією
Про це пише Reuters.
Попередній рекорд становив 124 480 доларів і був зафіксований у середині серпня. Тоді зростання криптовалюти спричинили сприятливі регуляторні кроки адміністрації президента США Дональда Трампа та активність інституційних інвесторів.
У виданні підкреслили, що курс біткоїна зростає вже вісім днів поспіль, що пов’язано із підйомом американських фондових ринків і припливом коштів до біткоїн-біржових фондів (ETF).
Водночас долар США наприкінці тижня послабив позиції проти основних валют, оскільки невизначеність навколо закриття уряду США затьмарила перспективи і затримала оприлюднення ключових даних, таких як дані про зайнятість, які мають вирішальне значення для оцінки напрямку розвитку економіки.
- На початку грудня минулого року вперше в історії вартість біткоїна перевищила позначку у $100 тисяч.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.49
- EUR Купівля 48.08Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе