Бізнес в Україні може не залежати від графіків вимкнень: у YASNO пояснили, що для цього потрібно
Український бізнес може закуповувати електроенергію з країн ЄС та не залежати від графіків стабілізаційних відключень
Про це поінформувала пресслужба YASNO.
При цьому є низка умов до бізнесу, який хоче працювати незалежно від графіків вимкнень:
- якщо у бізнесу є АСКОЕ — автоматизована система комерційного обліку енергії, яка дозволяє отримувати дані про споживання у реальному часі (також бізнес має належати до споживачів групи A);
- є технічна можливість виключити адресу бізнесу з графіків обмеження електропостачання або потужності;
- обсяг придбаної імпортованої електроенергії становить не менше 80% від загального обсягу споживання в кожній розрахунковій добі;
- немає заборгованості за електроенергію.
Якщо бізнес відповідає переліченим умовам, потрібно буде підписати нову комерційну пропозицію, вона буде додатковою до чинної.
"Пропозицію надсилає персональний менеджер, і вже за 10 днів після укладення договору та оплати рахунку ви будете отримувати імпортовану електроенергію", – розповіли в YASNO.
Нагадаємо, 1 червня Кабмін ухвалив рішення про те, що гарантія постачання електроенергії без обмежень діятиме лише для тих підприємств, які імпортуватимуть не менше 80% від свого споживання.
- У липні найбільший металургійний комбінат України "АрселорМіттал Кривий Ріг" звернувся до уряду з проханням переглянути норму про імпорт 80% електроенергії. Там зазначили, що через таку вимогу виробництво стає суттєво збитковим, тож підприємству доведеться його скорочувати й відправляти близько 1200 співробітників у простій.
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