Бізнес в Україні може не залежати від графіків вимкнень: у YASNO пояснили, що для цього потрібно

Про це поінформувала пресслужба YASNO.

При цьому є низка умов до бізнесу, який хоче працювати незалежно від графіків вимкнень:

якщо у бізнесу є АСКОЕ — автоматизована система комерційного обліку енергії, яка дозволяє отримувати дані про споживання у реальному часі (також бізнес має належати до споживачів групи A);

є технічна можливість виключити адресу бізнесу з графіків обмеження електропостачання або потужності;

обсяг придбаної імпортованої електроенергії становить не менше 80% від загального обсягу споживання в кожній розрахунковій добі;

немає заборгованості за електроенергію.

Якщо бізнес відповідає переліченим умовам, потрібно буде підписати нову комерційну пропозицію, вона буде додатковою до чинної.

"Пропозицію надсилає персональний менеджер, і вже за 10 днів після укладення договору та оплати рахунку ви будете отримувати імпортовану електроенергію", – розповіли в YASNO.

Нагадаємо, 1 червня Кабмін ухвалив рішення про те, що гарантія постачання електроенергії без обмежень діятиме лише для тих підприємств, які імпортуватимуть не менше 80% від свого споживання.