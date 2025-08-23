Благодійні ініціативи JYSK: як скандинавський бізнес допомагає українським військовим і цивільним. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
У магазинах JYSK стартувала нова благодійна акція. З 21 по 27 серпня кожен покупець може придбати на касі наліпку або шопер, а всі зібрані кошти підуть на фінансування протезування для пацієнтів Superhumans Center
Про це йдеться у сюжеті Еспресо.
"Усе відбувається максимально просто: людина на касі купує наліпку чи шопер, і всі гроші з цього спрямовуються на благодійність", — розповідає Андрій, працівник магазину JYSK.
Такі ініціативи для мережі не нові. Протягом попередніх акцій із Superhumans Center завдяки покупцям JYSK вдалося зібрати понад 4 млн грн, які допомогли профінансувати протезування для українських військових і цивільних.
"Ми не отримуємо державного фінансування, тому для нас кожна допомога — надзвичайно цінна. Завдяки співпраці з JYSK уже кілька людей змогли стати на протези", — зазначає ветеранка російсько-української війни та співробітниця Superhumans Center Руся Данілкіна.
JYSK активно співпрацює з провідними благодійними організаціями, серед яких "Таблеточки" та "Повернись живим". Допомога охоплює різні напрями: від лікування й реабілітації військових і дітей до забезпечення лікарень і соціальних закладів товарами компанії.
"Навіть маленька покупка має значення. Одна наліпка — це ще один крок до відновлення", — наголошує Руся Данілкіна.
З початку повномасштабного вторгнення РФ компанія JYSK спрямувала на благодійні проєкти в Україні понад 100 млн грн. У компанії підкреслюють: допомога армії та цивільним є частиною корпоративної культури, яку підтримують усі співробітники – від топменеджменту до працівників магазинів. А також - лояльні покупці мережі, яким компанія вдячна за довіру.
Кожен може долучитися — придбана наліпка чи шопер стають реальним внеском у врятовані життя та нові можливості для тих, хто цього потребує.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе