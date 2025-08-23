Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Благодійні ініціативи JYSK: як скандинавський бізнес допомагає українським військовим і цивільним. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
Партнерський матеріал

Благодійні ініціативи JYSK: як скандинавський бізнес допомагає українським військовим і цивільним. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"

Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
18:06
Економіка Крамниця мережі JYSK

У магазинах JYSK стартувала нова благодійна акція. З 21 по 27 серпня кожен покупець може придбати на касі наліпку або шопер, а всі зібрані кошти підуть на фінансування протезування для пацієнтів Superhumans Center

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

"Усе відбувається максимально просто: людина на касі купує наліпку чи шопер, і всі гроші з цього спрямовуються на благодійність", — розповідає Андрій, працівник магазину JYSK.

Такі ініціативи для мережі не нові. Протягом попередніх акцій із Superhumans Center завдяки покупцям JYSK вдалося зібрати понад 4 млн грн, які допомогли профінансувати протезування для українських військових і цивільних.

"Ми не отримуємо державного фінансування, тому для нас кожна допомога — надзвичайно цінна. Завдяки співпраці з JYSK уже кілька людей змогли стати на протези", — зазначає ветеранка російсько-української війни та співробітниця Superhumans Center Руся Данілкіна.

JYSK активно співпрацює з провідними благодійними організаціями, серед яких "Таблеточки" та "Повернись живим". Допомога охоплює різні напрями: від лікування й реабілітації військових і дітей до забезпечення лікарень і соціальних закладів товарами компанії.

"Навіть маленька покупка має значення. Одна наліпка — це ще один крок до відновлення", — наголошує Руся Данілкіна.

З початку повномасштабного вторгнення РФ компанія JYSK спрямувала на благодійні проєкти в Україні понад 100 млн грн. У компанії підкреслюють: допомога армії та цивільним є частиною корпоративної культури, яку підтримують усі співробітники – від топменеджменту до працівників магазинів. А також - лояльні покупці мережі, яким компанія вдячна за довіру.

Кожен може долучитися — придбана наліпка чи шопер стають реальним внеском у врятовані життя та нові можливості для тих, хто цього потребує.

