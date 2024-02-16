Блокада кордону: Україна формує каравани для перевезень Дунаєм експортних товарів до ЄС
Україна через блокаду кордону готується до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай для перевезень експортних товарів до ЄС
Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Вказано, що як альтернативу західному кордону Україна розглядає інший логістичний маршрут до ЄС - річкові перевезення Дунаєм. Відтак національний перевізник ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" вже починає формувати баржеві контейнерні каравани.
"Пароплавство пропонує доставку контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца. Крім перевезення компанія забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що держкомпанія вже консультується з перевізниками щодо того, скільки контейнерів необхідно для формування перших караванів.
У Мінрозвитку нагадали, що торік компанія провела масштабну ремонтну програму, тож має в експлуатації 25 одиниць самохідного флоту (20 в резерві) та понад 200 барж.
"Тож, ресурсів і можливостей, щоб перехопити потік контейнерів з автотранспорту, у компанії достатньо", - додали у міністерстві.
- Раніше повідомлялося, що польські фермери з 20 лютого обіцяють на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Водночас українські перевізники розпочали акцію протесту на кордоні з Польщею.
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