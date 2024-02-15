Чехія слідом за Україною переведе ядерні реактори з російського на американське паливо
Чеська атомна електростанція Дуковани почне переводити ядерні реактори ВВЕР-440 на паливо Westinghouse. Це паливо вже використовують на Рівненській АЕС
Про це повідомила компанія ČEZ, оператор чеських АЕС.
У Чехії є дві атомні електростанції, які працюють на ядерному паливі російської компанії ТВЕЛ, що входить до складу Росатому. У березні 2023 року Чехія вирішила змінити постачальника ядерного палива з міркувань національної безпеки.
"Ми плануємо привезти на Дуковани найновішу версію на основі тепловидільних збірок, призначених для реакторів ВВЕР-440, які вже використовуються на Рівненській АЕС в Україні", – розповів президент Westinghouse Nuclear Fuel Тарік Чохо.
За прогнозом ČEZ, АЕС Дуковани почне використання ядерного палива компанії Westinghouse з кінця 2024 року, друга АЕС Темелін з енергоблоками ВВЕР-1000 – на кілька місяців пізніше.
У 2023 році чеські АЕС разом виробили 30,4 ТВт-год електроенергії. Завдяки новому паливу ČEZ планує збільшити виробництво до 32 ТВт-год до 2030 року.
- У вересні 2023 року у Рівненську АЕС завантажили першу партію ядерного палива Westinghouse, яке виробили американці спільно з українцями.
- У грудні 2023 року повідомлялося, що на Хмельницькій АЕС збудують новітній реактор за американською технологією АР1000.
- 12 січня 2024 року в Енергоатомі заявили, що будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС створить до 9 тис. робочих місць.
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