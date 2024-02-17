Через український експортний коридор було перевезено понад 23 млн тонн вантажів, - Зеленський

Про це заявив Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Нам довго казали: "Ідіть до Путіна, щоб він дозволив відновлення руху вантажів у Чорному морі", у нашому Чорному морі. Але ми зробили це без Путіна", - сказав Зеленський.

За його словами, понад 23 млн тонн вантажів було перевезено Чорним морем та українським експортним коридором.

Від початку 2023 року відбуваються "нормальні поставки" товарів до Китаю, Іспанії, Єгипту, Італії, Туреччини, Пакистану, Нідерландів, Тунісу, Лівії та інших країн.