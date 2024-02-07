Обсяг експорту з України морем сягнув рівня як до повномасштабної війни

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

"У січні ми вийшли на довоєнні обсяги експорту морем, а по загальному обсягу експорту вже наближаємося до показників, які мали до повномасштабного вторгнення", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що понад дві третини українського морського експорту - це аграрна продукція.

"Пів року тому ми зняли блокаду Чорного моря й активізували українську морську торгівлю. Паралельно з цим вдалося запустити проект щодо страхування нашого експорту від воєнних ризиків. Мова про страхування суден, які заходять у наші порти. Новим зерновим коридором вже пройшли понад 660 кораблів, які перевезли близько 20 млн тонн вантажів до 32-х країн світу. 70% з цих вантажів – це аграрна продукція наших сільгоспвиробників", - сказав Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що в січні загальний український експорт склав у грошовому еквіваленті $3,1 млрд, із яких $1,9 млрд - це морський експорт.

Раніше очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко заявила, що у січні Україна експортувала рекордні за час повномасштабної війни 12 млн тонн продукції.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують обробляти судна.

З початку роботи й станом на початок січня 2024 року тимчасовим зерновим коридором експортували 15 млн тонн збіжжя.