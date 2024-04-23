Данія надасть Україні €380 млн для критичної інфраструктури, яка використовує відновлювальну енергетику
Україна й Данія підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови нашої держави, у межах якого данський уряд виділить Києву €380 млн на підтримку критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Окрім €380 млн Данія надасть €40 млн для підтримки приватного українського сектору, який бере участь у відбудові держави.
Також уряд Данії виділить додаткове фінансування до Українського механізму EIFO сумою близько €380 мільйонів.
У Мінфіні зазначають, що країни працюватимуть над можливостями для співробітництва у суднобудувальній галузі, що стосується військово-морського потенціалу.
"Це може включати участь України в розвитку данських розробок патрульних кораблів з можливістю укладення майбутньої угоди про закупівлю", - уточнюють у відомстві.
Згідно з домовленостями, держави сприятимуть діалогу між фондами Данії та українськими партнерами для подальшої співпраці у відбудові України. Водночас сторони домовились про сприяння зустрічам між своїм бізнесом і впровадження механізмів позик та гарантій для підтримки України.
"Боротьба України за свободу – це і наша боротьба за свободу. Підтримка вашої країни має продовжуватися. І данський бізнес вже неодноразово показав, з чого він зроблений. Ми не повинні дозволити атакам Путіна стати на заваді інвестиціям у відбудову вільної України. Наша співпраця на сьогодні вже є плідною, але тепер ми зробимо її ще міцнішою, завдяки чому данські знання та інновації зможуть принести користь українцям і допомогти вам відновити свою країну", - запевнив міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу.
- 16 квітня уряд Данії заявив про виділення нового пакета військової допомоги Україні сумою 2,2 млрд крон (близько 295 млн євро), який має підтримати морський потенціал країни.
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