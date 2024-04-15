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Данія реалізує в Україні масштабний проєкт для дітей, позбавлених батьківського піклування

15 квітня, 2024 понедiлок
13:32
Економіка діти, злочини росії

Данія побудує в Україні містечка для психологічного відновлення дітей, позбавлених батьківського піклування. Проєкт буде реалізовано в трьох містах

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Екобудинки сімейного типу збудують у межах гуманітарного проєкту "Простори для життя дітей".

Зазначається, що містечка, в яких буде передбачено соціальні простори та рекреаційні зони, зведуть у трьох пілотних українських містах. Вони будуть інтегровані у громади обраних міст. Наразі тривають перемовини між данською стороною та місцевими органами влади. 

"Сьогодні підтримка українських дітей, які страждають від війни, вкрай важлива. Понад 27 тис. дітей живуть в інституціях і потребують родини й нового дому. Тож ми щиро вдячні Данії за цей важливий гуманітарний проєкт", - сказала очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

За її словами, всі ці будиночки будуть зводитися із використанням будівельних матеріалів українського виробництва. При цьому буде зроблено акцент на екологічності. Концепція передбачає спорудження житла зі значним скороченням викидів CO2 з дотриманням кількох ключових принципів: житло має бути здоровим, адаптивним, простим, сучасним і масштабованим. Також буде облаштовано бомбосховища, якими зможуть користуватися не лише мешканці комплексу, а й інші жителі громад.

У межах проєкту українські діти отримають і психосоціальну підтримку.

Реалізація проєкту розрахована на чотири роки.

  • Минулого місяця уряд ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які спрощують процес усиновлення та влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до нових сімей.
Теги:
Суспільство
Україна
Данія
Війна з Росією
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