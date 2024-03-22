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Кабмін спростив процедуру всиновлення і влаштування дітей в родини

22 березня, 2024 п'ятниця
19:48
Суспільство усиновлення

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які спрощують процес усиновлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до нових сімей

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Відповідно до змін, родина, яка перебуває в процесі усиновлення, зможе забрати дитину до того, як суд винесе відповідне рішення. Водночас тимчасове влаштування дитини до сім’ї ймовірних усиновлювачів стане можливим, якщо родина або кандидат отримають позитивний висновок райдержадміністрації чи місцевого виконавчого органу про доцільність усиновлення й відповідність інтересам дитини.

Зазначено, що збільшено термін дії довідки про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - до 24 місяців.

Також спрощено оформлення опіки чи піклування для сімей, у яких другий з подружжя перебуває на військовій службі. Тепер такі родини зможуть подавати довідку про стан здоров’я військової чи військового протягом 15 календарних днів після повернення.

"Родини (сім’ї родичів, знайомих, а також прийомні й дитячі будинки сімейного типу) отримуватимуть грошову допомогу на час тимчасового влаштування дитини — ще до того, як дитина набуде статусу сироти або позбавленої батьківського піклування", - додають в Мінсоцполітики.

  • 22 грудня повідомлялося про запуск єдиної державої онлайн-платформи про усиновлення та форми сімейного виховання "Україна для кожної дитини" на початку 2024 року.
Теги:
Україна
Кабмін
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