На початку 2024 року в Україні запрацює єдина державна платформа про усиновлення
Єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та форми сімейного виховання "Україна для кожної дитини" планують запустити на початку 2024 року
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Тизер онлайн-платформи представили 22 грудня. У міністерстві наголошують, що він має на меті зібрати зворотний зв'язок від потенційних користувачів майбутньої єдиної державної платформи про усиновлення.
"Люди, які відкрили своє серце, щоби взяти дитину в родину, які готові ділитися з нею своєю любов'ю, мають неабияку сміливість. Наша платформа підтримуватиме їх на цьому шляху", — зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
"Україна для кожної дитини" стане онлайн-платформою, де в єдиному місці можна знайти усю необхідну інформацію та ресурси, що стосуються усиновлення і влаштування дитини в сімейні форми виховання. Зокрема, користувачі зможуть отримати покроковий алгоритм дій, щоб прийняти дитину у свою сім’ю; дізнатися про сімейні форми виховання; знайти потрібного експерта; отримати підтримку в процесі адаптації дитини та родини, а також пройти освітні онлайн-курси для майбутніх усиновлювачів.
- З 1 червня в Україні запрацював спрощений процес подання документів для громадян, які хочуть усиновити дитину.
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