Держдеп США: заохочуємо усі країни зменшувати залежність від енергії РФ

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"З нашого погляду, ми б заохочували будь-яку країну диверсифікувати енергоспоживання й обмежити залежність від російської енергії", - сказав він.

Так представник Держдепу прокоментував повідомлення про взаємодію Туреччини з американською компанією ExxonMobil з метою розширити можливості для газопостачання.

Пател наголосив, що Туреччина грає дуже важливу роль як господар Південного газового коридору, допомігши диверсифікувати постачання енергоносіїв у Європу та уникнути залежності від Росії.

За його словами, наявність у Туреччині численних хабів для зрідженого газу, що дозволяє приймати його танкерами, в тому числі зі США, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.