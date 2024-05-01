Держдеп США: заохочуємо усі країни зменшувати залежність від енергії РФ
Туреччина грає дуже важливу роль як господар Південного газового коридору, допомігши диверсифікувати постачання енергоносіїв у Європу та уникнути залежності від Росії
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.
"З нашого погляду, ми б заохочували будь-яку країну диверсифікувати енергоспоживання й обмежити залежність від російської енергії", - сказав він.
Так представник Держдепу прокоментував повідомлення про взаємодію Туреччини з американською компанією ExxonMobil з метою розширити можливості для газопостачання.
Пател наголосив, що Туреччина грає дуже важливу роль як господар Південного газового коридору, допомігши диверсифікувати постачання енергоносіїв у Європу та уникнути залежності від Росії.
За його словами, наявність у Туреччині численних хабів для зрідженого газу, що дозволяє приймати його танкерами, в тому числі зі США, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- У вівторок, 30 квітня, країни Великої сімки домовилися працювати над зменшенням своєї залежності від "цивільних ядерних товарів" з Росії.
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