Країни G7 зобов'язалися зменшити залежність від російських товарів у ядерній сфері
У вівторок, 30 квітня, країни Великої сімки домовилися працювати над зменшенням своєї залежності від "цивільних ядерних товарів" з Росії
Про це повідомляє Bloomberg.
За підсумками зустрічі міністрів енергетики G7 в італійському місті Турин, країни домовились про багатосторонні зусилля, спрямовані на створення диверсифікованого ланцюжка поставок палива, вільного від російського впливу.
Міністри також зобов'язалися щодо просування термоядерного синтезу як майбутнього джерела енергії поряд з регуляторними зусиллями.
Окрім цього, згідно із заявою країн Великої сімки, було узгоджено план поетапної відмови від використання вугілля у виробництві електроенергії до першої половини 2030-х років, терміну, що відповідає зобов'язанням щодо обмеження підвищення температури в майбутньому.
- 25 квітня повідомлялось, що Єврокомісія запропонує санкції проти кораблів, які доставляють зброю з КНДР до РФ, а також танкерів, які порушують обмеження цін країн G7 на російську нафту.
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