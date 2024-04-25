ЄС готує санкції проти суден, що возять зброю з КНДР до РФ, і танкерів - порушників стелі цін на нафту, - Reuters
Єврокомісія запропонує санкції проти кораблів, які доставляють зброю з КНДР до РФ, а також танкерів, які порушують обмеження цін країн G7 на російську нафту
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Європейському Союзі.
У виданні зазначають, що очікується на пропозицію Європейської комісії ввести санкції проти суден, які доставляють північнокорейське військове обладнання до Росії. Також комісія прагне накласти санкції на нафтові танкери так званого тіньового флоту, які перевозять російську нафту "за межі ліміту" цін на нафту країн G7.
Західні держави звинуватили Північну Корею в постачанні зброї, зокрема балістичних ракет і боєприпасів, для живлення російської військової машини.
У лютому Сполучені Штати заявили, що з вересня Північна Корея поставила понад 10 тис. контейнерів із боєприпасами та супутніми матеріалами.
До списку підсанкційних організацій буде включено 40 компаній. До них належать російські фірми, які закуповують обладнання для військових, а також компанії третіх країн, які продавали Росії електроніку, напівпровідники та мікросхеми, призначені для військового використання.
Згідно з документом, компанії третіх країн, розташовані в Об’єднаних Арабських Еміратах, Киргизстані, Туреччині та Китаї, продавали Росії обладнання з ЄС та США.
За даними джерел видання, цього тижня комісія проведе неофіційні перемовини з державами-членами ЄС, перш ніж представити свою пропозицію Раді для обговорення.
- 25 квітня повідомлялось, що німецький уряд підтримує пропозицію внести до 14-го пакету санкцій ембарго на імпорт до Євросоюзу російського скрапленого природного газу (СПГ).
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