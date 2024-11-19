Діятиме одна черга: Укренерго оприлюднило інформацію про відключення електроенергії 20 листопада
У середу, 20 листопада, по всій території України застосовуватимуть графіки відключень з 06:00 до 22:00
Про це повідомляє Укренерго.
У компанії зазначили, що діятиме одна черга відключень з 06:00 до 22:00.
Обмеження спричинені пошкодженнями енергооб’єктів через масовану ракетно-дронову атаку росіян 17 листопада.
Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати надійне джерело живлення
"Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання", - додають в Укренерго.
- Уранці неділі, 17 листопада, російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів.
- Актуальне
- Важливе