До кінця року Франція надасть Україні щонайменше 60 млн євро на підтримку енергетики

Про це Гайльбронн написав у соцмережі Х.

"З наближенням зими ситуація стає критичною - ми повинні діяти зараз, щоб швидко знайти конкретні енергетичні рішення. Франція надасть щонайменше 60 млн євро до кінця року", - йдеться у повідомленні.

Відповідну заяву представник Франції зробив за підсумками міністерського засідання G7+ з питань енергетичної підтримки в кулуарах Генасамблеї ООН.