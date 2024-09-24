До кінця року Франція надасть Україні щонайменше 60 млн євро на підтримку енергетики
Спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови України П'єр Гайльбронн анонсував надання Україні щонайменше 60 млн євро на підтримку енергетики
Про це Гайльбронн написав у соцмережі Х.
"З наближенням зими ситуація стає критичною - ми повинні діяти зараз, щоб швидко знайти конкретні енергетичні рішення. Франція надасть щонайменше 60 млн євро до кінця року", - йдеться у повідомленні.
Відповідну заяву представник Франції зробив за підсумками міністерського засідання G7+ з питань енергетичної підтримки в кулуарах Генасамблеї ООН.
- Уряд Данії виділив 130 млн данських крон (понад 16 млн євро) на підтримку енергетики України. Це одна з найбільших пожертв країни на енергетичну інфраструктуру.
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