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Данія виділила понад 16 млн євро на підтримку енергетики України. Це одна з найбільших пожертв країни

Юлія Юліна
23 вересня, 2024 понедiлок
19:54
Енергетика Данія

Уряд Данії виділив 130 млн данських крон (понад 16 млн євро) на підтримку енергетики України. Це одна з найбільших пожертв країни на енергетичну інфраструктуру

Зміст

Про це поінформувала пресслужба міністерства клімату, енергетики та комунальних послуг Данії.

"Напередодні опалювального сезону триває цілеспрямоване знищення Росією доступу українців до електроенергії та тепла. Новий внесок Данії у розмірі 130 мільйонів данських крон зробить енергопостачання більш стійким", – йдеться в повідомленні.

Міністр клімату, енергетики та постачання Данії Ларс Аагаард зазначив, що Росія порушує закони та звичаї війни масованими атаками на українську електро- та теплосистему.

"Зараз зима не за горами, і багато українських домівок залишаться без тепла та світла. І не тільки це, звичайні працівники енергетики, які невтомно займаються своєю роботою, стають самоціллю. Ми маємо зробити все можливе, щоб українська енергосистема була якомога міцнішою", - висловився міністр.

Данська допомога фінансується в межах програми міністерства закордонних справ Данії та, серед іншого, сприятиме втіленню надзвичайних заходів, закупівлі обладнання та запасних частин для підтримки відновлення безпеки постачання.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Данія
Війна з Росією
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