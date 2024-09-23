Данія виділила понад 16 млн євро на підтримку енергетики України. Це одна з найбільших пожертв країни

Про це поінформувала пресслужба міністерства клімату, енергетики та комунальних послуг Данії.

"Напередодні опалювального сезону триває цілеспрямоване знищення Росією доступу українців до електроенергії та тепла. Новий внесок Данії у розмірі 130 мільйонів данських крон зробить енергопостачання більш стійким", – йдеться в повідомленні.

Міністр клімату, енергетики та постачання Данії Ларс Аагаард зазначив, що Росія порушує закони та звичаї війни масованими атаками на українську електро- та теплосистему.

"Зараз зима не за горами, і багато українських домівок залишаться без тепла та світла. І не тільки це, звичайні працівники енергетики, які невтомно займаються своєю роботою, стають самоціллю. Ми маємо зробити все можливе, щоб українська енергосистема була якомога міцнішою", - висловився міністр.

Данська допомога фінансується в межах програми міністерства закордонних справ Данії та, серед іншого, сприятиме втіленню надзвичайних заходів, закупівлі обладнання та запасних частин для підтримки відновлення безпеки постачання.