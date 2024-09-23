З початку повномасштабної війни партнери зібрали понад $4 млрд для відновлення української енергетики, - Блінкен

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на міністерському засіданні у форматі G7+ у Нью-Йорку щодо підтримки енергосектору України, передає Укрінформ.

"Ми разом, країни G7 та інші партнери впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям", - сказав він, додавши, що за останні понад 2 роки G7+ "мобілізували понад $4 мільярди".

Блінкен нагадав, що про нові внески для української енергетики нещодавно повідомили Німеччина, Нідерланди та інші держави. Водночас віцепрезидентка США Камала Гарріс у червні заявила про надання $500 млн на енергетичні потреби України, а минулого місяця США виділили ще $300 млн. Таким чином, загальний внесок Штатів у цій сфері становить до $1,8 мільярда.

"Ці кошти є важливими, але що насправді має значення – це те, щоб їх реалізовували на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні (зимові – ред.) місяці", - наголосив держсекретар.

Водночас він підкреслив, що очільник Кремля Володимир Путін намагатиметься використовувати енергетику й холод як зброю проти України.

"Ми знаємо, що майбутня зима буде складною, тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму", - запевнив Блінкен.