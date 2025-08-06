Є три гравці на ринку нафти і коли двоє грають проти третього - той програє, - експерт Гончар
Може повторитися ситуація, яка була в середині 80-х років, що і завдало падіння цін на нафту, і зрештою це привело до колапсу Радянського Союзу
Про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар в етері Еспресо.
"Трамп намагається вставити Путіну свої мізки. Це той самий випадок, коли західні політики, мислячи раціонально, намагаються знайти ключик до ірраціональної поведінки Путіна і Кремля в цілому. Відомий російський принцип: "мы за ценой не постоим". Буде там на 10 доларів дешевше нафта? Так, звісно, що надходження в бюджет війни скоротяться. Але це зовсім не означає, що ці 10 доларів стануть критичними", - сказав він.
Гончар додав, що крок за кроком воно так і буде.
"Але це не настане після того, як ціна впаде на 10 доларів. Я не даремно звертав увагу на поведінку Саудівської Аравії. Я думаю, що мають місце певні домовленості між Вашингтоном і Ер-Ріядом. Шодо такої експансії на нафтовому ринку поступової. Є три основних гравці на нафтовому ринку - це, власне, Саудівська Аравія, Росія і Сполучені Штати стали внаслідок сланцевої революції. Коли в цьому форматі трьох двоє грають проти третього, третій програє", - зазначив експерт.
Він додав, що був тривалий час, коли Росія і саудити грали в спільну гру, скорочували квотуванням експорт нафти на глобальний ринок і тримали високу ціну.
"Але практично після обрання Трампа президентом саудити змінили свою лінію поведінки і починають далі більше грати зі Сполученими Штатами. Попри всі там наявні у них протиріччя і попри досягнуті домовленості. Однак, можна сказати, що ситуація в чомусь може повторитися, як вона була в середині 80-х років, що і завдало падіння цін на нафту, яке значною мірою було спричинено поведінкою Саудівської Аравії на глобальному нафтовому ринку, і зрештою це привело до колапсу Радянського Союзу", - зазначив Гончар.
На думку експерта, зараз історія може повторитись.
"Вона, звичайно, матиме інший контекст, інші відтінки, але десь зараз ми це спостерігаємо. І тому звідси така гра в чотири руки. Вашингтона з одного боку з таким батогом. І з іншого боку, тут поруч з Нью-Делі Ер-Ріяд, який пропонує солодкі проєкти і повернутися, так би мовити, до партнерства з саудитами за нових обставин, на вельми перспективних проєктах нафтохімії, яких потребує економіка Індії, що розвивається. Ми побачимо впродовж найближчих місяців динаміку цього процесу", - підсумував він.
- У середу, 6 серпня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткових 25% мита на товари з Індії через купівлю російської нафти.
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