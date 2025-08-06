Трамп запровадив додаткові 25% мита для Індії через імпорт нафти з РФ

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Дональд Трамп запровадив додаткові 25% мита на товари імпортовані з Індії до США через купівлю нею російської нафти.

Зазначається, що додаткове мито почне діяти через 21 день після публікації указу, але не стосуватиметься товарів, які вже були в дорозі до США і надійдуть на ринок до 17 вересня 2025 року.

В указі Трамп повідомляє, що якщо Індія запровадить заходи у відповідь, він може внести зміни до свого указу. Він також попередив, що може ввести аналогічні мита проти інших країн, які прямо чи опосередковано купують російську нафту.

Мита проти Індії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25-відсоткових мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".

Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу.

2 серпня стало відомо, що щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США.

Невдовзі Reuters із посиланням на два джерела в індійському уряді написало, що Індія має намір продовжувати закупівлі нафти в Росії попри погрози з боку президента США Дональда Трампа запровадити санкції.

Заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших радників президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у фактичному фінансуванні війни Росії проти України через закупівлю нафти в Москви.

4 серпня Трамп анонсував суттєве підвищення тарифів для Індії через те, що країна купує та перепродає величезну кількість російської нафти. В Нью-Делі назвали дії Штатів невиправданими та необґрунтованими.

Натомість Індія розкритикувала Євросоюз та США, заявивши, що вони несправедливо відокремлюють її через закупівлю російської нафти, коли ті "торгують з Москвою, не зважаючи на війну в Україні".

5 серпня стало відомо, що попри погрози президента США Дональда Трампа посилити мита через купівлю російської нафти, помічники прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді цього тижня відвідають Росію.